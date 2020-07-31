Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: светодиодный фонарь для дайвинга, амортизирующее сиденье для велосипеда, блютуз передатчик Ugreen и другие
Модуль лампового предусилителя с блютуз 5.0
Этот товар для тех, кто дружит с паяльником и хочет собственноручно собрать блютуз колонку с отменным звучанием или модернизировать музыкальный центр. Модуль выполняет две функции - блютуз приемника на чипе Qualcomm CSR8675 (кодеки семейства AptX) и предусилителя на аудиофильской двухканальной лампе PSVANE 12AU7. Гибридная конструкция позволяет получить минимальную задержку чистого, прозрачного звука, недоступную чипам других производителей, а двойной низкочастотный триод в ламповом исполнении (выпускается с 1947 года и до сих пор используется производителями ламповой аппаратуры в каскадах предварительного усиления) обеспечивает мягкое ламповое звучание!
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Цена 39,87 $
Мощный, глубоководный фонарь с семью светодиодами XM-T6 или XM-L2. Анодированный корпус выполнен из авиационного алюминиевого сплава выдерживает погружение на глубину до 200 метров. Возможна установка аккумуляторов 3x18650 или 3x26650. Предусмотрены три режима свечения: максимальная яркость, низкая и стробоскоп. Отлично подойдет дайверам и рыбакам.
Цена 27,37 и 32,69 $
Амортизирующее сиденье для велосипеда
Штатные велосипедные сиденья зачастую жесткие и велопрогулки становятся серьезным испытанием. Сделать покатушки комфортными и приятными можно заменив сиденье. Предлагаемое сиденье размером 25*20 см выполнено из водонепроницаемого материала и мягкого наполнителя. Кроме того, в конструкцию входят два пружинных амортизирующих элемента, что делает езду комфортной. Под сиденьем имеются два светоотражающих элемента красного и желтого цвета для безопасного движения.
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Цена 17,18 $
У Вас есть блютуз наушники, а музыкальный центр или телевизор нет, а хочется послушать музыка или посмотреть фильм, когда все спят? Выйти из ситуации и забыть навсегда про проводные наушники можно с помощью блютуз передатчика. Трансмиттер подключается к выходу на наушники музыкального центра, телевизора или оптическому выходу. Передатчик построен на чипе CSR8670 и поддерживает кодеки AptX/AptX LL, обеспечивая кристально чистое звучание и минимальную задержку звука.Одновременно к передатчику могут подключиться две пары наушников!
Цена 19,99 и 20,99 $
Блютуз наушники EDIFIER W830BT
Имя производителя стало уже нарицательным за неизменно высокое качество продукции. Модель W830BT на рынке уже пару лет, но сходить со сцены не собирается и пользуется заслуженной популярностью. В конструкции наушников динамики диаметром 40 мм (обеспечивают отличные басы), аккумулятор 1500 мАч (до 95 часов звучания без подзарядки), чип Qualcomm с поддержкой AptX (практическое отсутствие задержки звука и чистый сбалансированный звук), функция NFC. Возможно проводное подключение - шнур 3,5 мм в комплекте. Есть микрофон и кейс для хранения.
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Цена 79,99 $
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