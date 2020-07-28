Удлинитель с отключаемыми розетками

Сетевые фильтры и удлинители есть практически в каждом доме, но подавляющее большинство из них отключаются одной единственной кнопкой, что не всегда удобно. Найденный на просторах Aliexpress удлинитель позволяет отключать каждую розетку персональной кнопкой! Доступны варианты на две-шесть розеток и три розетки + два USB порта для зарядки гаджетов. В оффлайне такого точно не купить. Максимальная мощность нагрузки 3500 Вт.





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Цена от 13,49 $





Smart удлинитель Ntonpower

Если же есть желание и необходимость управлять электроприборами через интернет (хоть из любой точки планеты), то в этом деле поможет сетевой "умный" удлинитель, оснащенный четырьмя розетками и четырьмя USB портами. Управление осуществляется через приложение на Вашем телефоне. Включать/выключать можно каждую розетку отдельно и блок USB портов. Интеграция в Google Home, голосовое управление.





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Цена 17,63 $





Умная RGB лента Yeelight

Компания Yeelight специализируется на осветительных приборах. Качество продукции выше всяких похвал. Умная цветная светодиодная лента с управлением через WiFi поможет создать уютную атмосферу в доме. В приложении доступно множество сценариев, как то рассвет, закат солнца, романтическое освещение, вечеринка и т.д. и т.п. Можно создавать свои, менять яркость, цвет свечения, управлять голосовыми командами, задать режим цветомузыки - будет мигать разными цветами в такт трека. Отличное приобретение для современного дома или в качестве подарка!

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Цена 36,74 $





Усилитель WiFi сигнала

Преимущества технологии WiFi давно оценили все. Однако ввиду естественных причин в виде стен, перекрытий сигнал ослабляется. Связь с роутером начинает пропадать, интернет становится медленным и т.д. Избавиться от таких неприятностей можно с помощью усилителя WiFi.





Цена 9,55 $





Беспроводная домашняя метеостанция

Погоду нельзя изменить, по погоде можно одеться. Верно подобрать одежду можно с помощью домашней метеостанции. Измеряет температуру воздуха и важность в помещении и на улице в режиме реального времени, измеряет уровень атмосферного давления и ведет архив минимальных и максимальных значений, прогнозирует погоду, отображает фазы Луны. Оснащена функциями часов, будильника, календаря. Внешних беспроводных датчиков (с собственным дисплеем) может быть от одного до трех. Задаются пороги сигнализации по температуре. Продвинутый гаджет.





Цена 39,99 $





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