Кронштейн для регистратора 70mai

Всем хорош видеорегистратор 70mai! Тут и отличное качество картинки (и днем, и ночью), и голосовое управление, и малозаметность в салоне, и управление по WiFi со смартфона. Крепление регистратора к лобовому стеклу предусматривается через статический стикер. Крепление хорошее, надежное, но снимать регистратор и убирать в бардачок не совсем удобно. Да и регистратор в сторону не повернешь - смотрит только прямо вперед. Легко исправить ситуацию можно с помощью дешевого кронштейна с привычной присоской и поворотным шарниром. Теперь и снять регистратор легко и повернуть для записи беседы с инспектором труда не составит.





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Цена 3,11 $





Электрическая зубная щетка SOOCAS SO WHITE EX3

SOOCAS SO WHITE EX3 - это недорогая электрическая зубная щетка с беспроводной зарядкой встроенного литиевого аккумулятора, что куда надежнее. Щетка в семь раз эффективнее по сравнению с обычными щетками справляется с чисткой зубов и их отбеливанием, удалением зубного налета. Время автономной работы до 25 дней. В комплекте две насадки, а пару щеток можно купить существенно дешевле.

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Цена 17,06 $





TWS наушники Baseus W07

TWS наушников сейчас огромное множество, какие-то звучат хорошо, но стоят дорого, другие дешевые, но рассчитаны в лучшем случае на разговоры и аудиокниги, одни управляются кнопками, другие сенсорами. Baseus W07 обладают сбалансированным звуком в любом музыкальном стиле и управляются с помощью датчиков приближения. Один датчик расположен на тыльной стороне и касается ушной раковины (при вынимании включается пауза), другой расположен внутри с лицевой стороны и работает по двойному тапу, что исключает случайные переключения. Автономность в районе 4 часов, от бокса можно заряжать 5 раз.

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Цена 39,99 $





Фоторамка с датчиком движения

Рамка отлично впишется в домашний интерьер и будет служить не только демонстратором Ваших любимых фото, но и часам, будильником и календарем. Диагональ матрицы 10,1 дюйма, разрешение 1200*800, пульт ДУ в комплекте. Датчик движения включает изображение, когда рядом появляются люди. Режим можно отключить или включить режим отображения часов.





Цена 55,72 $





WiFi видеодомофон

Видеодомофон или дверной видеозвонок. Работает по WiFi, приложение устанавливается на телефон, а значит как дома, так и когда Вас нет дома, но Вы в зоне сети интернет, Вы видите кто пришел. Гаджет имеет микрофон, инфракрасную подсветку для четкого отображения картинки ночью и датчик движения (уведомление на телефон). Разрешение картинки 1920*1080.





Цена от 46,73 $

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