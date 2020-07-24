Аккумуляторная отвертка Bosh

По-настоящему мощная перезаряжаемая отвертка Bosh Go2 найдет применение как в быту, так и в профессиональной деятельности, например, в ремонте электронной техники. Две скорости и регулировка крутящего момента помогут выбрать нужный режим. Ей под силу не только мелкий крепеж, но и саморезы в дереве и пластике - практически шуруповерт.





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Цена 65,96 $





Ультратонкий светильник с датчиком движения

Светильник можно применять на кухне, в коридорах, в шкафах и т.д. и т.п. Работает от внутреннего аккумулятора, свет загорается лишь, когда в зоне действия датчика попадает человек. Крайне удобен при размещении в шкафах - открыли дверцу, свет загорелся, закрыли и через 30 секунд свет погас.





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Цена 19,18 $





Кухонный стерилизатор RIGOGLIOSO

Стерилизатор поможет избавиться от неприятных запахов (жарим мойву)), а также эффективно борется с плесенью, вирусами, грибком. Есть функция озонирования воды - кладем овощи в емкость с водой и насыщаем воду озоном на погибель микроорганизмов.

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Цена 54 $





Большой набор инструментов для ремонта автомобиля

В наборе 108 предметов - две рукоятки, масса головок и бит. Набор поможет справиться с самыми разнообразными ситуация, возникающими во время ремонта автомобиля. Поворотный кардан из комплекта позволит добраться до труднодоступных мест. Огромный плюс - наличие кейса.





Цена от 61,19 до 109,64 $ в зависимости от страны отправки





Зарядка YKZ

Одна из самых покупаемых зарядок. Причина в наличии быстрого протокола зарядки QC3.0 и крайне привлекательной цене. Мощность зарядки 18 Ватт.





Цена 1,99 $

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