Полезные для домашнего мастера товары с Aliexpress: алмазные коронки, шаблон для плотника, алмазные диски для дремеля и другие
Алмазные коронки для сверления плитки
Собственно не только для плитки, а и для стекла, гранита и т.д. Набор коронок диаметр 6,8,10,12,14,16.18,22, 26,32 мм. Если отверстия диаметром 6,8,10 и 12 мм еще моно просверлить в кафеле буром для перфоратора, то большего диаметра уже проблематично. Упростить задачу как раз и поможет данный набор.
Цена 9,20 $
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Отметить нужные углы, нужные диаметры отверстий, прочертить точные линия отреза поможет алюминиевый шаблон для плотника с линейками, упорами, отверстиями и прочими удобствами.
Цена 8,58 $
Наши китайские друзья продумали все до мелочей! Разметить отверстия для мебельных навесов нужно точно и один раз. Как раз для этих целей и служит простой, но удобный шаблон.
Цена 1,07 $
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Дмерель или гриндервер, минишлифмашинка, бормашинка и т.д. вещь несомне6нно удобная для мелких работ. Однако требует и соответствующих расходников. Для подрезки металла, плитки как нельзя лучше подойдут алмазные отрезные диски. В наборе 10 дисков и две оси.
Цена 1,79 $
Приспособление для зачистки и скручивания проводов
Это приспособление однозначно придется ко двору электрикам. Больше не нужно зачищать провода руками и скручивать их в плотную скрутку. Приспособление закрепляется в патроне дрели (удобнее всего аккумуляторной), в отверстия вставляется до 4-х проводов и включается дрель - провода зачищаются от изоляции и плотно скручиваются между собой.
Цена 4,27 $
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