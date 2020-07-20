Алмазные коронки для сверления плитки

Собственно не только для плитки, а и для стекла, гранита и т.д. Набор коронок диаметр 6,8,10,12,14,16.18,22, 26,32 мм. Если отверстия диаметром 6,8,10 и 12 мм еще моно просверлить в кафеле буром для перфоратора, то большего диаметра уже проблематично. Упростить задачу как раз и поможет данный набор.

Цена 9,20 $

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Шаблон для плотника

Отметить нужные углы, нужные диаметры отверстий, прочертить точные линия отреза поможет алюминиевый шаблон для плотника с линейками, упорами, отверстиями и прочими удобствами.

Цена 8,58 $

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Шаблон для мебельных навесов

Наши китайские друзья продумали все до мелочей! Разметить отверстия для мебельных навесов нужно точно и один раз. Как раз для этих целей и служит простой, но удобный шаблон.

Цена 1,07 $

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Алмазные диски для дремеля

Дмерель или гриндервер, минишлифмашинка, бормашинка и т.д. вещь несомне6нно удобная для мелких работ. Однако требует и соответствующих расходников. Для подрезки металла, плитки как нельзя лучше подойдут алмазные отрезные диски. В наборе 10 дисков и две оси.

Цена 1,79 $





Приспособление для зачистки и скручивания проводов

Это приспособление однозначно придется ко двору электрикам. Больше не нужно зачищать провода руками и скручивать их в плотную скрутку. Приспособление закрепляется в патроне дрели (удобнее всего аккумуляторной), в отверстия вставляется до 4-х проводов и включается дрель - провода зачищаются от изоляции и плотно скручиваются между собой.

Цена 4,27 $





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