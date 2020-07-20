Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Полезные для домашнего мастера товары с Aliexpress: алмазные коронки, шаблон для плотника, алмазные диски для дремеля и другие

[ ] для раздела Блоги
+
RTX 2070: успей забрать последние дешевые платы
Еще одна дешевая RTX 2070 которой скоро не будет
Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии
Цена на память рухнула на порядок в Регарде
Цена на память рухнула в Ситилинке

Алмазные коронки для сверления плитки

Собственно не только для плитки, а и для стекла, гранита и т.д. Набор коронок диаметр 6,8,10,12,14,16.18,22, 26,32 мм. Если отверстия диаметром 6,8,10 и 12 мм  еще моно просверлить в кафеле буром для перфоратора, то большего диаметра уже проблематично. Упростить задачу как раз и поможет данный набор.

Цена 9,20 $

реклама


Шаблон для плотника

Отметить нужные углы, нужные диаметры отверстий, прочертить точные линия отреза поможет алюминиевый шаблон для плотника с линейками, упорами, отверстиями и прочими удобствами.

Цена 8,58 $

анонсы и реклама
4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все
8Gb 2400MHz Transcend - цена упала в полтора раза
Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии
<b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке
2080 SUPER ASUS по нереально низкой цене в Ситилинке
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке
Распродажа RTX 2070 по цене 1070 Ti
Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел


Шаблон для мебельных навесов

Наши китайские друзья продумали все до мелочей! Разметить отверстия для мебельных навесов нужно точно и один раз. Как раз для этих целей и служит простой, но удобный шаблон.

Цена 1,07 $

реклама


Алмазные диски для дремеля

Дмерель или гриндервер, минишлифмашинка, бормашинка и т.д. вещь несомне6нно удобная для мелких работ. Однако требует и соответствующих расходников. Для подрезки металла, плитки как нельзя лучше подойдут алмазные отрезные диски. В наборе 10 дисков и две оси.

Цена 1,79 $


Приспособление для зачистки и скручивания проводов

Это приспособление однозначно придется ко двору электрикам. Больше не нужно зачищать провода руками и скручивать их в плотную скрутку. Приспособление закрепляется в патроне дрели (удобнее всего аккумуляторной), в отверстия вставляется до 4-х проводов и включается дрель - провода зачищаются от изоляции и плотно скручиваются между собой.

Цена 4,27 $


Сделать покупки на Aliexpress дешевле помогут промокоды для новых пользователей:

для России, Беларуси и СНГ (скидка 3 $ при покупке от 4 $) -  aliru126

для Украины (скидка 4 $ при покупке от 5 $) - aliex201

 Даже, если у Вас есть аккаунт, можете регистрировать новый и применять промокод!

реклама




Друзья, подписывайтесь на мой телеграм канал, где Вы также сможете найти и другие интересные товары.




Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

диски шаблон алмаз диск дремель отрезной
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 Super VS Radeon RX 5700 в связке с процессором Ryzen 5 3500Х
21
Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: июль 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
21
Обзор ноутбука ASUS VivoBook S15 S533F
5
Битва игровых компьютеров: Core i3-9100F & Radeon RX 580 VS Ryzen 5 1600 & GeForce GTX 1650 Super – июль 2020
31
Обзор и тестирование видеокарт ASUS GeForce GTX 1650 LP и MSI GeForce GTX 1650 4GT LP: маленькие крохи
20
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime Z490-A
20
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 25 тысяч рублей: июль 2020
35
Death Stranding: тестирование актуальных видеокарт от А до Я
88
Тестируем AMD Ryzen 7 3800XT и Ryzen 5 3600XT, а также сводим все протестированные процессоры воедино
69
Обзор и тест ноутбука ASUS ROG Zephyrus Duo 15
8

Интересные материалы

Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: июль 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
19 июля 2020 21
Death Stranding: тестирование актуальных видеокарт от А до Я
14 июля 2020 88
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 25 тысяч рублей: июль 2020
15 июля 2020 35
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: июль 2020
8 июля 2020 23
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 Super VS GeForce GTX 1080 Ti – июль 2020
10 июля 2020 56
Тестируем AMD Ryzen 7 3800XT и Ryzen 5 3600XT, а также сводим все протестированные процессоры воедино
14 июля 2020 69

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Несколько десятков популярных смартфонов Xiaomi 2018-2019-х годов уже получили MIUI 12 – список телефонов и сроки выхода прошивки от 19 июля
17
Стоимость флагманского Xiaomi Mi 9T Pro снизилась на 10 000 рублей – Snapdragon 855 plus, оптическая стабилизация и 27-Ватная зарядка по лучшей цене с начала продаж
28
Sony Xperia 1 сильно подешевел – Snapdragon 855, защита IP68, экран OLED, NFC и стереодинамики
7
Интегрированная графика на процессоре Ryzen 7 4700G оказалась быстрее дискретных видеокарт GeForce GTX 950 и Radeon RX 550
32
Хит продаж Xiaomi 2019 года получил стабильную прошивку MIUI 12 в России
3
Видеокарты GeForce RTX 2080 Ti исчезают из продажи
34
Флагманы HUAWEI 2019 года подешевели в России на 15 тысяч рублей – P30 Pro и P30 по самой низкой цене с начала продаж
3
Новые высокоскоростные NVMe SSD Crucial P5 производства компании Micron поступили в продажу
68
Выбор лучшего SSD лета 2020 года для игрового компьютера – оптимальные решения для любого кошелька по версии экспертов Рcgamesn
12
Две новых модификации для Witcher 3 значительно улучшили графику, текстуры и освещения, а также сделали игру гораздо динамичные и более непредсказуемой
5
Нехватка 10-ядерных Core i9-10900К вынудила Intel выпустить урезанную версию флагмана со сниженными тактовыми частотами и ценой от 450 долларов
44
Cubot X30 стал сильным конкурентом для Huawei nova 5T, хоть стоит в почти два раза дешевле
5
Xiaomi представила официальный список смартфонов 2018-2020-х годов, которые получат глобальную версию MIUI 12 в августе
2
Наиболее полная информация об игровой приставке PlayStation 5 – сроки выхода, цены в Европе и многое другое
8
Видеокарта или процессор – изучаем проблему раскрытия видеокарты в современных играх – 4 бюджетных ядра в тестировании Gecid
15
Железные 60 FPS обеспечены – новая консоль Microsoft Xbox Series X наверняка сможет выдать даже больший результат
22
Xiaomi Mi 10 Pro с 512 ГБ памяти подешевел на 22 000 рублей – Snapdragon 865, 108-Мп камера, экран 90-Гц OLED, стереодинамики и АКБ на 4500 мАч с 50-Вт зарядкой по лучшей цене на рынке
4
Процессоры AMD продаются в 4 раза лучше CPU от Intel в магазине Mindfactory.de
73
APU AMD Ryzen 7 4700G продемонстрировал свои возможности в нескольких бенчмарках — новинка смогла превзойти Intel Core i9-9900KF
23
Следующий топовый флагман Xiaomi будет стоить до 20 000 рублей
7

Популярные статьи

Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: июль 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
21
Компьютер для Супермена – разбираем сборку ПК от Генри Кавилла
65
Подборка треш-шутеров 20хх годов. Часть четвертая
10
Выясняем, почему ремастеры всегда или почти всегда хуже оригинальных игр
20
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 Super VS Radeon RX 5700 в связке с процессором Ryzen 5 3500Х
21
Обзор игровых новостей из мира Android (13-19 июля 2020)
3

Сейчас обсуждают

Hacknir
22:58
Билли давно на пенсии
Меню «Пуск» в Windows 10 может получить закругленные углы
Hacknir
22:57
Ну нихера себе лет через 10 до пуска их вин7 додумаются
Меню «Пуск» в Windows 10 может получить закругленные углы
ReXaN
22:53
Блин, если всякие толерасто-бандитские движения будут оказывать влияние на игры, то скоро играть будет вообще не во что. Пример TLoU2 как бы намекает.
Создатели Cyberpunk 2077 рассказали, как на создание игры повлияло движение Black Lives Matter
KawaiiX13
22:49
"Приведенный скриншот CPU-Z показывает, что Ryzen 7 4700G основан на 7-нм архитектуре Zen 2. Он имеет 8 ядер, 16 потоков, 4 Мб кэш-памяти L2 и 8 Мб кэш-памяти L3, что в сумме составляет 12 Мб Это, без...
AMD Ryzen 7 4700G до 5,0 ГГц по всем 8 ядрам c ОЗУ DDR4-5400
Денис Синяков
22:49
Не понимаю, зачем ее к ночи упоминать. Жалкая затычка это и устаревшая. За нее и 5к жалко. Ибо вместо нее берется радеон 7950 за 3к бу и не хуже играется
AMD напомнила о конкурентном позиционировании видеокарт семейства Radeon RX 5000
Sanjar Rajabov
22:48
Сборник утечек Самсунга
Официальные изображения Galaxy Z Fold 2, Galaxy Watch 3 и Galaxy Note 20 Ultra попали в сеть
Хамза Нуралиев
22:48
А mi 8 не получит что ли ?
11 смартфонов Xiaomi 2018 года получат стабильную прошивку MIUI 12 в августе
Egor Ka
22:48
1.5В мало, можно было 2В и разогнать до 10к поп корна
AMD Ryzen 7 4700G до 5,0 ГГц по всем 8 ядрам c ОЗУ DDR4-5400
ReXaN
22:47
А что такого? Ты в армии не служил что ли? Вот Шамсутдинов служил.
Создатели Cyberpunk 2077 рассказали, как на создание игры повлияло движение Black Lives Matter
Mario Abramovich
22:45
Автор ты что куришь?
Cubot X30 стал сильным конкурентом для Huawei nova 5T, хоть стоит в почти два раза дешевле
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем