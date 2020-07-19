Паяльник TS100

Самый популярный, желанный многими, эргономичный и самый технологичный паяльник на сегодняшний день – это TS100. Компактный, программируемый, с возможностью обновления прошивки, термоконтроль, мгновенный нагрев, OLED дисплей, питание 12-24 Вольта, мощность 65 Ватт.

Цена с купоном BGSISRU (действует до 15 августа) - 43$

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Часы-будильник Xiaomi Youpin

Функционал: часы, будильник (16 групп), 8 мелодий, измерение температуры воздуха, измерение влажности, 30-секундная или постоянная подсветка (ночник), связь по Bluetooth 5.0 с телефоном для синхронизации времени, связь через приложение с климатическими устройствами Mijia (автоматическое включение нагревателя или кондиционера).

Цена с купоном BGXNZHSKG - 11,99 $

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Монитор давления в шинах – TPMS

Небольшое устройство экономит время водителя – не нужно заезжать на шиномонтаж для проверки давления или самому с манометром бегать вокруг машины. Датчики передают информацию о давлении и температуре воздуха в колесах на монитор внутри салона автомобиля. Не прозевать прокол колеса и не довести покрышку до состояния «только выбросить» поможет звуковая и символьная сигнализация на экране. Питание от солнечной батареи и литиевого аккумулятора.

Цена 20,51 $

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Мультиметр Aneng Q1

Один из наиболее часто покупаемых мультиметров – Aneng Q1. Отличительные черты – кнопочный селектор видов измерений (никаких крутилок больше), EBTN дисплей с отличными углами обзора, True RMS и питание от двух батареек АА.

Цена 31,99 $

Smart подвесной LED светильник YEELIGHT Meteorite

Осветительные приборы YEELIGHT это всегда качество, а подвесной светильник Meteorite интересен конструктивно и создаст уют в доме. Управление по WiFi, память последнего режима и простое управление обычным выключателем, регулировка яркости и температуры свечения от 2700 до 6500 (самые разные цвета), голосовое управление, недосягаемый для других индекс цветопередачи Ra95.

Цена 109,99 $

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