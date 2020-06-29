Полезные товары с Aliexpress: лазерная рулетка, симпатичные ограничители открывания дверей, защитный бампер для столешницы и другие
Чтобы дверь не билась ручкой о стену, не портились обои, декоративная штукатурка и не появилась дыра в гипсокартоновой стене можно применить ограничители открывания дверей, которые монтируются к полу или стене. А потом постоянно за них цепляться… На мой взгляд лучше прикрепить к стене силиконовые противоударные накладки – аккуратные и малозаметные.
Цена набора 2,98 $
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Инструмент для удаления старой затирки
Известно, что со временем затирка керамической плитки вымывается, фрагментарно выкрашивается, теряет цвет и т.д. Выцарапывать ее отверткой или еще каким-то, приблизительно подходящим инструментом, дело не эффективное. Быстро справиться со старой затиркой поможет специальный, простой в работе инструмент из вольфрамовой стали.
Шаблон для сверления кафеля и стекла
Просверлить отверстие в керамической плитке или стекле было не просто всегда. Облегчить задачу и ничего не испортить поможет отличный шаблон, который крепится с помощью вакуумной присоски, а направляющие ролики не дадут коронке убежать в сторону.
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Цена 16,25 $
Защитный бампер для столешницы
Кромки для мебели из ДСП довольно уязвимы и часто портятся, скалываются, отслаиваются. Защитить кромку, впоследствии сэкономив свои деньги, время, и сохранить столешницы в первозданном виде поможет аккуратный прозрачный силиконовый бампер.
Цена 4,17 $
Рулетка с лазерным и пузырьковым уровнем
Использование длинных громоздких уровней не всегда удобно. Измерить длину и отметить точные горизонтальные и вертикальные линии поможет рулетка, оснащенная пузырьковыми и лазерным уровнем. Длина измерительной ленты 5,5 м, основание из алюминия.
Цена 16,30 $
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