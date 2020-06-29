Противоударные накладки

Чтобы дверь не билась ручкой о стену, не портились обои, декоративная штукатурка и не появилась дыра в гипсокартоновой стене можно применить ограничители открывания дверей, которые монтируются к полу или стене. А потом постоянно за них цепляться… На мой взгляд лучше прикрепить к стене силиконовые противоударные накладки – аккуратные и малозаметные.

Цена набора 2,98 $

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Инструмент для удаления старой затирки

Известно, что со временем затирка керамической плитки вымывается, фрагментарно выкрашивается, теряет цвет и т.д. Выцарапывать ее отверткой или еще каким-то, приблизительно подходящим инструментом, дело не эффективное. Быстро справиться со старой затиркой поможет специальный, простой в работе инструмент из вольфрамовой стали.

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Цена 4,98 $

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Шаблон для сверления кафеля и стекла

Просверлить отверстие в керамической плитке или стекле было не просто всегда. Облегчить задачу и ничего не испортить поможет отличный шаблон, который крепится с помощью вакуумной присоски, а направляющие ролики не дадут коронке убежать в сторону.

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Цена 16,25 $

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Защитный бампер для столешницы

Кромки для мебели из ДСП довольно уязвимы и часто портятся, скалываются, отслаиваются. Защитить кромку, впоследствии сэкономив свои деньги, время, и сохранить столешницы в первозданном виде поможет аккуратный прозрачный силиконовый бампер.

Цена 4,17 $

Продается здесь

Рулетка с лазерным и пузырьковым уровнем

Использование длинных громоздких уровней не всегда удобно. Измерить длину и отметить точные горизонтальные и вертикальные линии поможет рулетка, оснащенная пузырьковыми и лазерным уровнем. Длина измерительной ленты 5,5 м, основание из алюминия.

Цена 16,30 $

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