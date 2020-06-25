Интересные находки с Aliexpress и других торговых площадок, на которые стоит обратить внимание: TPMS, обновленные смарт часы BlitzWolf® BW-HL1T и другие товары
Складная пила выручит не только в саду, но и пригодится в поездках на природу или во время ремонта. Можно обрезать деревья, пластиковые трубы, бамбук и т.д. В комплекте пластиковый контейнер с креплением на поясе. Удобная рукоятка для нормального хвата. Выпускаются две модели: LA145170 и LA145210, с длиной полотна 170 и 210 мм, соответственно.
рекламаЦена 16,02 и 16,96 $
Система мониторинга давления в шинах
Монитор давления в шинах или TPMS избавляет от необходимости время от времени проверять манометром давление в шинах. Данные с датчиков, устанавливаемых внутри и снаружи колеса, передаются в ВАШ ТЕЛЕФОН! Система известит звуковыми сигналами и значками в приложении о низком или высоком давлении в каждой шине, температуре воздуха в каждом колесе (повысилось на десяток градусов - смотри колодки, ступичный подшипник, суппорт). Резкое снижение давления при проколе и, как следствие, сигнализация дадут возможность вовремя отреагировать и не испортить шину.
Цена 34.20 и 36 $ в зависимости от способа монтажа датчиков
Смарт часы-браслет BlitzWolf BW-HL1T
Обновленная версия очень удачной модели BlitzWolf BW-HL1. В рестайлинговой версии часов сохранились все прежние функции и защита от воды, снизился вес, увеличилась емкость аккумулятора и добавилась отличная, ныне востребованная функция измерения температуры тела, функция метронома для тренировки ритма и полезное напоминание для женщин.
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Цена 26,99 $ по предзаказу. Отправка с 29 июня. Магазин надежный и проверенный.
Шаблон для точной подрезки напольного покрытия
Точно вырезать напольное покрытие вокруг трубы или рядом с луткой двери всегда неудобно, но ошибаться нельзя. Шаблон поможет точно подрезать линолеум, ковролин и другие напольные покрытия. Представляет из себя линейку с подвижными узкими полосками. Иллюстрация раскрывает гениальную простоту метода использования.
Цена 7,67 $
Как известно Wi-Fi сигнал ослабевает, проходя через различные препятствия, например, стены, двери и т.д. Устранить это неудобство поможет ретранслятор Wi-Fi сигнала, подключаемый в обычную сетевую розетку. Гаджет принимает сигнал Вашего роутера, усиливает и ретранслирует его. Выпускается в двух версиях - для диапазона 2,4 ГГц и 2,4/5 ГГц.
Цена 10,31 и 23,45 $ в зависимости от рабочего диапазона.
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