Автомобильная зарядка FIVI

Крохотная автомобильная зарядка FIVI способна одновременно заряжать два устройства по протоколу быстрой зарядки QC3.0, отдавая гаджетам 36 Ватт мощности без критического нагрева. Два порта USB полностью независимы. Защиты и приятная подсветка портов.

Цена 4.95 $

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Игровой коврик для мыши с RGB подсветкой от ORICO

Большой игровой коврик размером 800*300*4 мм со светодиодной подсветкой по периметру от ORICO сделают игру еще более интересной, а работу за компьютером более приятной. Смена режимов одной кнопкой.

Цена 18,41 $. Спецкупон продавца снижает еще на 2.

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Кабель для зарядки Baseus PD 100 Wt

Кабель Baseus способен передать 100 Ватт мощности и быстро зарядить самые современные гаджеты, оснащенные протоколами быстрой зарядки QC4 и PD100, включая ноутбуки. Оснащен специальным чипом и коннекторами Type-C - Type-C.

Цена 3,84$ за кабель длиной 1 метр

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TWS наушники UGREEN HiTune

TWS наушники вещь удобная сами по себе, но UGREEN HiTune работают по кодеку AptX, что делает звук ярче и чище по сравнению с наушниками с кодеками SBC и ACC. Построены на оригинальном чипе QCC3020, защищены по IPX5 и однозначно понравятся меломанам.

Цена 35,99 $





USB удлинитель

Когда компьютер, ТВ бокс или другое устройство расположены не очень удобно и подключаться к их портам USB проблематично выручить может USB удлинитель. Удлинитель стандарта USB 3.0 от UGREEN подходит как для зарядки, так и для передачи данных со скоростью до 5 Гбит/с

Цена 4,28 $ за кабель длиной 1 метр.



