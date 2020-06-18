Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: большой игровой коврик с RGB подсветкой, кабель Baseus PD 100 Wt и другие
Крохотная автомобильная зарядка FIVI способна одновременно заряжать два устройства по протоколу быстрой зарядки QC3.0, отдавая гаджетам 36 Ватт мощности без критического нагрева. Два порта USB полностью независимы. Защиты и приятная подсветка портов.
Цена 4.95 $
Игровой коврик для мыши с RGB подсветкой от ORICO
Большой игровой коврик размером 800*300*4 мм со светодиодной подсветкой по периметру от ORICO сделают игру еще более интересной, а работу за компьютером более приятной. Смена режимов одной кнопкой.
Цена 18,41 $. Спецкупон продавца снижает еще на 2.
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Кабель для зарядки Baseus PD 100 Wt
Кабель Baseus способен передать 100 Ватт мощности и быстро зарядить самые современные гаджеты, оснащенные протоколами быстрой зарядки QC4 и PD100, включая ноутбуки. Оснащен специальным чипом и коннекторами Type-C - Type-C.
Цена 3,84$ за кабель длиной 1 метр
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TWS наушники вещь удобная сами по себе, но UGREEN HiTune работают по кодеку AptX, что делает звук ярче и чище по сравнению с наушниками с кодеками SBC и ACC. Построены на оригинальном чипе QCC3020, защищены по IPX5 и однозначно понравятся меломанам.
Цена 35,99 $
Когда компьютер, ТВ бокс или другое устройство расположены не очень удобно и подключаться к их портам USB проблематично выручить может USB удлинитель. Удлинитель стандарта USB 3.0 от UGREEN подходит как для зарядки, так и для передачи данных со скоростью до 5 Гбит/с
Цена 4,28 $ за кабель длиной 1 метр.
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