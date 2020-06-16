Интересные находки с Aliexpress и других торговых площадок: суперкрасивые филаментные LED лампы и садовые светильники, аккумуляторы и другие товары
Разноцветные филаментные LED лампы
Крайне необычные светодиодные лампы! Можно оформить жилище в стиле стим панк или создать необыкновенную романтическую атмосферу. На выбор голубой, зеленый, красный, розовый и теплый белый цвета. Цоколь обычный – Е27. Эффект ВАУ обеспечен!
Цена 7,69 $
Декоративные садовые светильники
Клумба перед домом или лужайка в саду произведут неизгладимое впечатление и создадут сказочную атмосферу, если украсить ее суперкрасивыми ландшафтными светильниками в форме бабочек. Ночью работает от аккумулятора, днем заряжается от солнца.
Цена 20 $ или 37,19 $ в зависимости от количества
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Отличная вещь для путешествий или в качестве необычного и практичного подарка. Термобутылка объемом 450 мл не только сохраняет температуру воды, но и способна ее подогревать до устанавливаемой на панели управления температуры! Температура отображается на цифровом дисплее. Доступна в двух вариантах: с питанием от сети автомобиля 12/24 Вольта и с питанием как от сети автомобиля, так и от сети 220 Вольт.
Цена 49,98 $
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Компактный, яркий фонарик Warsun на светодиоде Т6 и аккумуляторе 18650. Три режима свечения, функция повербанка, алюминиевый водонепроницаемый корпус. Ценник смешной, магазин проверенный, можно оформлять предзаказ без опаски, отправка с 24 июня.
Цена 3,99 $
Купить саженцы можно, но не всегда из них вырастает то, что хотелось. Получить практически гарантированный результат помогает прививка. А сделать качественную прививку поможет садовый прививочный секатор с идеальными линиями среза.
Цена 9,72 $
Аккумуляторы LiitoKala HG2 18650
Аккумуляторы типоразмера 18650 с приваренными никелевыми контактами от известного бренда LiitoKala. Емкость 3000 мАч, длительный ток разряда 20 Ампер, кратковременный 35. Нижний порог напряжения – 2,5 Вольта.
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Цена 2,03 $ за один и по убывающей в зависимости от количества
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