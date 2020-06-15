Подборка товаров с Aliexpress и других площадок, которые сделают быт проще, а работу легче: дозатор жидкого мыла, лазерный дальномер и другие
Повербанк BlitzWolf® BW-P13 от собратьев с емкостью 10 000 мАч отличается интересным формфактором, обусловленным наличием не только четырех портов входа-выхода, но и беспроводной зарядкой. Аккумулятор способен заряжать устройствам по протоколу QC3.0 и PD 18 Вт. Порты microUSB и TypeC (QC3.0 PD18), 2*USB-A (один QC3.0). Есть цифровой индикатор и проушины для темляка!
Этот автоматический дозатор подходит для любых типов жидкого мыла, взбивая его в плотную пену. Время реакции инфракрасного датчика всего 0,25 секунды. Безопасное во влажной среде электропитание от четырех батареек АА.
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Цена 22,59 $
Лазерный дальномер Sndway избавит от беготни с рулеткой, заменит калькулятор при расчете углов и площади, поможет выставить уровень обычный. Есть функция самокалибровки и установки точки отсчета.
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Цена от 25,29 $
Сохранить свежесть зелени, нарезки, приготовленных продуктов, свойства семян до следующего сезона поможет вакууматор YAJIAO. Устройство имеет сенсорное управление, индикацию и простое в эксплуатации. Ширина пленки 25 см, питание от сети.
Цена 64, 65 $
Спички - это классика, но куда удобнее зажечь газовую плиту, духовку без пьезоподжига, мангал или камин с помощью электронной дуговой зажигалки. Питается она от литиевого аккумулятора, заряд которого использует крайне экономно. Гибкая ножка делает ее еще более удобной.
Цена 7,95 $
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