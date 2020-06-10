Смарт часы Fobase Air Pro

Смарт часы уже давно умеют многое, но Fobase Air Pro заинтересовали тем, что кроме привычных мультиспортивных функций бега, плавания, прыжков на скакалке и т.д, а также измерения дваления, пульса, шагомера и прочее, они умеют измерять ТЕМПЕРАТУРУ тела! На мой взгляд, эта функция давно "напрашивалась" в список возможностей смарт часов и фитнес браслетов. В Fobase Air Pro она есть. Кроме того, часы уровень защиты часов IP67, версия блютуз 5.0 и автономность составляет до 15 дней.





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Цена с купоном AIRPRO10 - 29,99 $





Паяльник Atten ST-2150D

Мощность паяльника достигает 150 Ватт и с его помощью можно прогреть массивные компоненты и большие полигоны. Температура регулируется от 250 до 480 градусов, а за ее стабильность отвечает микроконтроллер. Паяльник рассчитан под широко распространенные жала серии 900М. Обладает очень полезной функцией - через 10 минут без движения уходит в дежурный режим, снижая температуру, а через 20 минут отключается.

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Цена 34,25 $





Автомобильный компрессор 70 mai

Компактный автомобильный компрессор от зарекомендовавшего себя бренда 70 mai способен подряд накачать четыре колеса, что важно для данного класса устройств. Важная особенность - цилиндр, поршень и передаточный механизм сделаны из металла, а следовательно гораздо меньше подвержены износу. Кроме того, компрессор оснащен цифровым индикатором, показывающим уровень давления в шине и кнопками, с помощью которых пользователь сначала устанавливает требуемое значение давления для шин своего автомобиля, а потом включает гаджет. При достижении заданного уровня компрессор автоматически отключается.

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Цена 37,98 $





Светильник-ночник с часами BlitzWolf BW-LT23 Pro

Интересный светильник от бренда BlitzWolf совмещает в себе функции светильника-ночника и часов с будильником. Управление гаджетом сенсорное! Имеет три ступени яркости и восемь предустановленных сценариев, включая восход и закат. Есть функция автоматической регулировки яркости и функция плавной смены цвета свечения (16 млн. RGB цветов) для создания уютной, романтической атмосферы. Питание 5 Вольт от любой зарядки.





Цена 26,24 $





Зарядная станция Tongdaytech

Зарядная станция Tongdaytech позволяет заряжать одновременно ДЕВЯТЬ устройств! Она оснащена восемью портами: шесть USB-A, один USB-A с протоколом быстрой зарядки QC3.0 и порт Type C с протоколами QC3.0 и PD18. И под верхней крышкой скрывается беспроводная зарядка мощность до 10 Ватт. Общая суммарная мощность, отдаваемая гаджетам составляет 100 Ватт.





Цена 24,95 $



