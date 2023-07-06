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Спустя год, карма настигла преступника, осквернившего индийское племя

Если вы думаете, что вы видели в жизни всё, то послушайте это.
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Одновременно неординарный и курьёзный случай произошёл в штате Мадхья-Прадеш (Madhya Pradesh) государства Индия. Индус по имени Правеш Шукла совершил акт осквернения одного из представителей местного индийского племени. Прямо посреди бела дня Правеш Шукла решил помочиться (вылить содержимое своего мочевого пузыря) прямо на индийского рабочего. Дело происходило в публичном месте, и поэтому прохожие, очевидцы происходящего, успели сделать видеозапись сего странного деяния. Что стало причиной такого безумного поступка на данный момент не известно, но точно можно сказать, что случай произошёл в прошлом 2022 году.

Самое интересное здесь кроется в том, что спустя почти год после совершения этого абсолютно необъяснимого и безумного поступка, видеозапись преступления над человечностью получила широкое распространение в социальных сетях Индии и дошла до представителей местного правопорядка. Отягчающим обстоятельство преступления стал факт того, что индийский рабочий оказался представителем одного из местных индийских племён, охраняемых государством. Как и следовало ожидать, индийские боги позаботились о том, чтобы преступник извращенец получил свою карму такой, какой она должна быть по всей строгости вселенского закона.

Правеш Шукла

Пятого июля 2023 года обвиняемый Правеш Шукла был направлен в тюрьму Рева после ареста днём ранее, четвёртого июля. Индийский извращенец получил «статью» сразу по нескольким законам – во-первых, он нарушил Закон о зарегистрированных кастах и племенах (предотвращение злодеяний) от 1989 года – Scheduled Caste and Scheduled Tribe (Prevention of Atrocities) Act. Во-вторых, он нарушил Национальный закон о безопасности (National Security Act). Имя преступника попало в заголовки газет, а его жилище было в прямом смысле снесено бульдозером Caterpillar. Да, закон суров в Индии ! Видеозапись сноса жилья преступника распространяется в социальной сети Twitter, её можно найти по ключевым словам – «Accused Pravesh Shukla's illegal encroachment being bulldozed by the Administration», что переводится как «Незаконное посягательство Правеша Шуклы снесено бульдозером администрации». Ссылка на видео – здесь.

Бульдозер сносит здание преступника

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Штат Мадхья-Прадеш (Madhya Pradesh) расположен в самом центре государства Индия, столицей штата является город Бхопал.

В данный момент времени в Индии насчитывается около трёх с половиной сотен племён, каждое из которых охраняется законом. Примерно 9% населения Индии являются представителями различных племён. Существует даже специальная памятка со списком зарегистрированных племён, сгруппированных по штатам государства. Оно доступно для скачивания – по ссылке.

Если будете гулять по Индии, помните о том, что некоторые из индусов могут быть не простыми индусами, а потомками древних и особо охраняемых государством племён. Ну и, конечно же, не забывайте про зонтик на случай появления неадекватных писающих мальчиков.

Это – карма

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