Интересные находки с AliExpress: умные часы, стильные коралки, складной рюкзак и другое
Наручные часы
Механические наручные часы, которые подойдут под любой стиль одежды. Часы получили сдержанный стиль циферблата и аккуратные штрихи. Его диаметр составляет 45 мм. Корпус ударопрочный. Вес часов около 200 г. Судя по отзывам, товар качественный, а доставка быстрая.
Цена: US $174.20
Сиденье для воды
Оригинальное сиденье для воды, которое вы обязательно должны взять с собой на отдых. Сиденье имеет вид "колбаски" c сеткой. Присев в такое сиденье вы сможете выпрямить спину и наслаждаться теплой морской водой. Вещь интересная, стоит копейки.
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Цена: US $3.05
Складной рюкзак
Отличный мини рюкзак, который пригодится каждому. Он не промокает, а благодаря компактным габаритам и отсутствию каркаса он легко умещается в небольшую сумку. Судя по отзывам, рюкзак действительно хорош и сможет выручить в разных непредвиденных ситуациях.
Цена: US $8.64
Сумка-холодильник
Недорогая складная сумка-холодильник пригодится каждому в жаркий летний день. Она поможет сохранить еду и напитки прохладными на протяжении 8 часов. Судя по отзывам, сумка имеет небольшие недостатки, но со своей прямой задачей справляется.
Цена: US $2.95
Кемпинговый светильник
Компактный светильник от именитого бренда Xiaomi, который подойдет не только для домашнего использования, но и для кемпинга. Корпус влагозащищенный. Световой поток составляет 600 люмен, этого вполне достаточно, чтобы комфортно чувствовать себя в палатке. Емкости встроенного аккумулятора достаточно для 168 часов работы.
Цена: US $22.29
TWS-наушники Tronsmart
Беспроводные TWS-наушники неплохого качества. Благодаря уникальной конструкции отлично сидят в ушной раковине. Управление сенсорное. Есть шумоподавление. Автономность работы с подзарядкой составляет 24 часа. Отзывы хорошие, доставка быстрая.
Цена: US $22.99
Коралки
Отличные силиконовые коралки, которые пригодятся как возле бассейна, так и на пляже. Они не скользят и бережно защищают ваши ноги от острых камней. Судя по отзывам, качество товара отличное, такие коралки можно одевать в качестве обычной обуви. Цена: US $13.52
Кроссовки COMFYTRIP
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Стильные и легкие кроссовки с небольшой противоскользящей платформой по приемлемой цене. На странице продавца найдете большое количество моделей. Судя по отзывам, размерная сетка соответствует указанной, кроссовки идут размер в размер.
Цена: US $15.66
Лампа для монитора
Отличная лампа от именитого производителя Baseus. Устанавливается на моноблок или монитор. С ее помощью можно значительно улучшить подсветку экрана, а также рабочего места. Лампа имеет отличное качество, множество заказов и положительных отзывов.
Цена: US $29.99
Умные часы Amazfit
Новинка 2021 года - умные часы Amazfit с ярким дисплеем и сверхлегким корпусом. Смотрятся на руке превосходно. Есть встроенный GPS, более 60 режимов спортивных тренировок,50 сменных дисплеев, датчики здоровья и многое другое.
Цена: US $65.16
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