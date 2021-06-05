Механические наручные часы, которые подойдут под любой стиль одежды. Часы получили сдержанный стиль циферблата и аккуратные штрихи. Его диаметр составляет 45 мм. Корпус ударопрочный. Вес часов около 200 г. Судя по отзывам, товар качественный, а доставка быстрая.

Цена: US $174.20

Оригинальное сиденье для воды, которое вы обязательно должны взять с собой на отдых. Сиденье имеет вид "колбаски" c сеткой. Присев в такое сиденье вы сможете выпрямить спину и наслаждаться теплой морской водой. Вещь интересная, стоит копейки.

реклама

Цена: US $3.05

Отличный мини рюкзак, который пригодится каждому. Он не промокает, а благодаря компактным габаритам и отсутствию каркаса он легко умещается в небольшую сумку. Судя по отзывам, рюкзак действительно хорош и сможет выручить в разных непредвиденных ситуациях.

Цена: US $8.64

Недорогая складная сумка-холодильник пригодится каждому в жаркий летний день. Она поможет сохранить еду и напитки прохладными на протяжении 8 часов. Судя по отзывам, сумка имеет небольшие недостатки, но со своей прямой задачей справляется.

Цена: US $2.95

анонсы и реклама <b>Дешево - 3080 Ti MSI в составе компа </b> В полтора раза упала цена 6Tb WD Black Очень дешевая 3060 в составе компа - дешевле 1660Ti <b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung Сравнялись цены 3060 и 2060 3Tb WD - цена упала <b>в полтора раза</b> -9000р на 6Tb WD - цены на харды идут вниз 48Gb RTX 8000 - не такая дорогая по нынешним временам -40 000р на 6900XT - цены пошли вниз -25% от цены 4Tb WD Purple Очень дешевые майнерские 1660 - по такой цене нет нигде 7 видов RTX 3080 в Ситилинке, цены пошли вниз

Компактный светильник от именитого бренда Xiaomi, который подойдет не только для домашнего использования, но и для кемпинга. Корпус влагозащищенный. Световой поток составляет 600 люмен, этого вполне достаточно, чтобы комфортно чувствовать себя в палатке. Емкости встроенного аккумулятора достаточно для 168 часов работы.

Цена: US $22.29

Беспроводные TWS-наушники неплохого качества. Благодаря уникальной конструкции отлично сидят в ушной раковине. Управление сенсорное. Есть шумоподавление. Автономность работы с подзарядкой составляет 24 часа. Отзывы хорошие, доставка быстрая.

Цена: US $22.99

Отличные силиконовые коралки, которые пригодятся как возле бассейна, так и на пляже. Они не скользят и бережно защищают ваши ноги от острых камней. Судя по отзывам, качество товара отличное, такие коралки можно одевать в качестве обычной обуви. Цена: US $13.52

реклама

Стильные и легкие кроссовки с небольшой противоскользящей платформой по приемлемой цене. На странице продавца найдете большое количество моделей. Судя по отзывам, размерная сетка соответствует указанной, кроссовки идут размер в размер.

Цена: US $15.66

Отличная лампа от именитого производителя Baseus. Устанавливается на моноблок или монитор. С ее помощью можно значительно улучшить подсветку экрана, а также рабочего места. Лампа имеет отличное качество, множество заказов и положительных отзывов.

Цена: US $29.99

Новинка 2021 года - умные часы Amazfit с ярким дисплеем и сверхлегким корпусом. Смотрятся на руке превосходно. Есть встроенный GPS, более 60 режимов спортивных тренировок,50 сменных дисплеев, датчики здоровья и многое другое.

Цена: US $65.16

Друзья, не забывайте подписываться на телеграм канал, где вы сможете найти много новых и интересных товаров!