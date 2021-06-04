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В скором времени Украина может стать центром криптовалюты, дело в том, что рядом с двумя АЭС уже на протяжении года строятся одни из самых крупных майнинговых ферм, а также в стране на законодательном уровне в скором времени хотят легализовать все операции с криптовалютами.

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По мнению экспертов, криптовалюта может стать в своем роде "спасательным кругом" для страны с тяжёлой экономической ситуацией.

Как сообщает источник, уже совсем скоро планируется открытие первой майнинговой фермы, которая располагается рядом с Запорожской АЭС, а это одна из самых крупных атомных электростанций в Европе. На строительство данной фермы было инвестировано 700 миллионов долларов. Вторая майнинговая ферма находится в процессе строительства.

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В скором времени Украина также планирует привлекать как можно больше активов для развития криптовалютного бизнеса, это планируется сделать при помощи налогов. Каждая компания должна будет платить 5% от своей прибыли в бюджет страны, оплата физических лиц составит 5% тоже.

Как сообщает источник, украинцы занимают одно из первых мест в мире по использованию криптовалюты. В стане насчитывается более 100 компаний, которые работают в этой сфере.

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