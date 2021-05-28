Интересная модель стильных кварцевых часов от LIGE. Циферблат сдержанный со светонакопителями на метках и стрелках, защищен минеральным стеклом. Корпус выполнен из нержавеющей стали. Влагозащита небольшая, но часами можно смело пользоваться в дождливую погоду. Смотрятся на руке стильно, подойдут практически под любой образ.

Цена: US $14.69

Хорошие аккумуляторы Liitokala объемом 3200 мАч, которые прослужат не один год. Судя по отзывам и количеству заказов, аккумуляторы стоящие, соответствуют описанию и ничем не уступают более дорогим брендам. Отдают ток 20А, в пике 35A. Такие аккумуляторы широко применяются для питания различных электронных устройств, например, светодиодных фонарей, электроинструмента и так далее.

Цена: US $2.32 - 19.49

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Отличная электрическая мухобойка от известного производителя. Имеет вид теннисной ракетки. С её помощью можно легко избавиться от мошек, мух и прочих сосущих не только кровь, но и нервы комаров. Питается от встроенного аккумулятора. Простая и удобная в использовании. Пользователи отмечают в своих комментариях, что мухобойка полностью справляется со своей основной задачей.

Цена: US $29.19

Очень простая и оригинальная вещица, которая будет полезна каждому, кто любит отдыхать на природе. В ней есть не только обычная ложка, но и открывашка, вилка и даже нож. Выполнена из стали, не боится серьезных нагрузок. Судя по отзывам, вещь действительно годная, да и стоит недорого.

Цена: US $0.60

Листовое мыло поможет вам поддерживать нужный уровень гигиены вне зависимости от того, где вы находитесь: в деловой поездке или на даче, дома или на пикнике. Поставляется в красивой коробке, в которой прячется целых 20 листов антибактериального мыла. Стоит сущие копейки.

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Цена: US $0.01

Очень интересная и полезная вещь, которая несомненно пригодится как на даче, так и в походе. Благодаря компактным габаритам не займет много места в рюкзаке. В разложенном состоянии вмещает в себя 10 литров, есть у продавца и 3-х литровые канистры. Вещь практичная, пригодится каждому.

Цена: US $2.99

Отличное устройство, которое можно поставить рядом с собой и наслаждаться освежающей прохладой. Кондиционер распыляет мелокодисперсный водяной туман, способен снизить температуру на 5 градусов. Воду можно добавлять в любой момент. Заряжается через microUSB.

Цена: US $15.94

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Новинка от партнеров Xiaomi - умный будильник со встроенной погодной станцией. Размер: 145 x 45 x 62 мм. Корпус изготовлен из качественного гипоаллергенного пластика. С настройками можно справиться даже без инструкции. Вещь интересная, пригодится каждому дома. Питается от встроенного аккумулятора.

Цена: US $17.02

Неплохая модель ночника, которая поддерживает беспроводную и быструю зарядку для смартфона. Есть три режима работы ночника, переключение режимов происходит через сенсор. Несколько степеней защиты обеспечит более комфортное использование устройством.

Цена: US $17.18

Отличный зонт с подсветкой от одного из партнеров Xiaomi. Ткань хорошего качества с непромокаемой пропиткой. Конструкция прочная, легко выдерживает даже очень сильные порывы ветра. Продавец предлагает несколько вариантов расцветки ткани. Отзывы хорошие, доставка быстрая.

Цена: US $32.97

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