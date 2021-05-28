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На днях компания Microsoft сделала громкое заявление, в котором обвинила группу российских хакеров NOBELIUM в масштабной кибератаке. По словам источников, эта группировка обычно атакует не русскоязычные страны. Как пояснили представители компании, российские хакеры использовали массовые рассылки Constant Contact, представляясь крупной американской организацией. Хакеры пытались атаковать более 3000 личных учетных записей в более 150 организациях. Каждый сотрудник получил письмо, в котором была ссылка на вредоносные файлы. Однако, из-за большого количества одновременных рассылок программному обеспечению компании удалось автоматически заблокировать и удалить определенную часть вредоносных рассылок. Но остальная часть рассылок все-таки была доставлена адресатам.

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По заявлению компании Microsoft в последнее время участились случаи кибератак на крупные американские организации. Поэтому в своем отчете она предложила внедрить новые меры безопасности, которые в дальнейшем смогут обезопасить организации от крупных атак хакеров.



