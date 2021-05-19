Стильные мужские наручные часы с кварцевым механизмом. Смотрятся на руке эффектно. Подойдут практически под любой стиль. Корпус с браслетом из стали. Судя по отзывам и количеству заказов, часы имеют неплохие характеристики и качество. Да, влагозащита у них невысокая, но в остальном все достаточно хорошо.

Цена: US $13.15

Полезная вещица, которая пригодится как в походе, так и для решения повседневных задач. Вечная спичка не боится дождя и ветра и горит не хуже обычной. Главный секрет - стальной стержень и большая емкость с бензином. Металлический стержень дает искру после соприкосновения с кресалом, которая и поджигает бензин.

Цена: US $ 7,67

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Отличная вещь, которая пригодится в жаркий летний день. Генератор холода состоит из специального геля, который превосходно впитывает воду и отлично сохраняет температуру. Однако, перед использованием рекомендуется охладить гель на протяжении 5 часов. Штука интересная, легкая и достаточно эффективная в использовании.

Цена: US $2.42

Ну и конечно, на любой пикник нужно взять с собой такое практичное и качественное надувное кресло. Товар очень популярный среди покупателей. Судя по отзывам, кресло в слаженном состоянии имеет достаточно компактные габариты. Надуваются без насоса за пару секунд и хорошо держит воздух.

Цена: US $10.99

Очень интересная игрушка в салон автомобиля, которая станет отличным попутчиком для любого автовладельца. Её габариты: 4,5 х 7 сантиметров. Изготовлена из качественного пластика, есть небольшая пружинка между ножками и головой. Вещица миловидная, может стать отличным подарком для автовладельца.

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Цена: US $1,63

Универсальный водонепроницаемый чехол для смартфона. Оснащен герметичной крышкой, которая надежно защищает чехол от попадания влаги внутрь. Чехол имеет хорошее качество, что подтверждают пользователи в своих комментариях. Со своей задачей справляется на 100%.

Цена: US $2.61

Неплохие смарт-часы по доступной цене. Получили не только привлекательный дизайн, но и достаточно неплохой функционал. Помимо стандартного набора функций носимой электроники в часах есть 7 спортивных режимов. Смотрятся на руке эффектно. Отзывы положительные как о качестве товара, так и о сроках доставки.

Цена: US $22.79

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Очень миниатюрная зарядка для Apple Watch, которую смело можно носить в качестве брелока. Зарядка универсальная и подходит для устройств всех поколений. Для ее питания необходимо найти всего лишь свободный разъем USB.

Цена: US $7.82

Оригинальный набор конструктора, который понравится как взрослым, так и детям. В процессе игры вы сможете собрать настоящий Тетрис. В набор входит электронная начинка, кнопки и корпус. Штука очень интересная, имеет массу заказов и положительных отзывов.

Цена: US $8.57

Легкий и компактный веломультитул, который идеально подойдёт для мелких работ с вашим любимым велосипедом. Он состоит из нескольких инструментов: гаечного ключа, нескольких отверток, есть набор оснастки для быстрой замены камеры. Все инструменты выполнены из качественной нержавеющей стали. Вещь интересная и стоит недорого.

Цена: US $10.75

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