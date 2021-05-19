1000 магазинов Huawei начнут продажи машин в этом году
Компания Huawei сделала громкое заявление, о том что теперь каждый желающий в магазине компании сможет купить не только фирменный смартфон, но и сможет приобрести автомобиль от компании. Уже совсем скоро Huawei будет продавать свои оригинальные автомобили, которые планируется производить по новыми разработанным технологиям компании. Старт продаж планируется начать в 200 магазинах компании, позже Huawei автомобили можно будет приобрести уже в 1000 магазинах.
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Компания ранее не имела никакого опыта в производстве собственных автомобилей. Поэтому насколько будут успешны новинки, покажет время. Ранее Huawei сотрудничал с другими производителями "умных" автомобилей и предоставлял для них аппаратные и программные решения.
По заявлению представителя компании Huawei уже в следующем году планирует существенно увеличить продажи "умных" автомобилей. Все новые автомобили будут оснащены уникальными технологиями компании Huawei, которые на данным момент не имеют аналогов у других производителей. Однако, компания так и не скрывает секрет своих новых технологий, и что в ней уникального. Предварительно компания рассчитывает продать более 300 000 единиц уже в следующем году.
В настоящее время компания Huawei уже имеет множество партнерских отношений, с такими известными производителями популярных марок автомобилей, как Mercedes-Benz, Changan и другими.
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