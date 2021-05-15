Всем привет! Сегодня представляю вашему вниманию новую подборку оригинальных товаров с АлиЭкспресс.

Открывает подборку оригинальная вещица - автомобильный антистатик, который способен устранять статическое электричество. Оснащен светодиодным элементом, в момент прикосновения к корпусу он начинает светиться. Прибор имеет компактные габариты и малый вес, его удобно носить в качестве брелока на связке с ключами.

Цена: US $8.24

Одна из самых мощных зарядок в прикуриватель, с помощью которой вы сможете одновременно заряжать два устройства, например, смартфон по USB и небольшой ноутбук через USB-C. Первый порт выдает до 30 Вт, второй до 45 Вт. Имеет массу положительных отзывов и быструю доставку.

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Цена: US $14.02

У каждого уважающего себя автовладельца всегда должен быть с собой такой ремкомплект. С его помощью можно за пару минут отремонтировать пробитое колесо не снимая его с автомобиля. В набор входит: шило, напильник, клей и жгуты. Пользователи положительно отзываются как о качестве товара, так и о сроках доставки.

Цена: US $2.13

Компактный беспроводной пистолет выручит в различных ситуациях. Термоклей не только обладает высокой прочностью, но и является безопасным для детей. Емкости встроенного аккумулятора вполне достаточно для 60 минут беспрерывной работы. Вещица полезная, стоит недорого и имеет неплохое качество.





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Цена: US $22.50

Стильный освежитель воздуха в салон автомобиля. В отличие от стандартных освежителей имеет ненавязчивый аромат. Благодаря компактным габаритам он не займет много места в салоне. Одной капсулы хватает на 90 дней работы, после можно будет заменить на новую. Освежитель имеет неплохое качество и минималистичный дизайн. Судя по отзывам, вещь годная за свои деньги.

Цена: US $2.12 - 4.22

Еще одна годная вещица, которая точно пригодится этим летом. Шторка на лобовое стекло защитит ваш салон намного лучше, чем другие варианты. Пользоваться ей просто и удобно. Конструкция шторки складная и крепится на присоски. Её вес составляет 0,4 кг. Длина: 150-200 см. Товар имеет массу положительных отзывов и приемлемую стоимость.

Цена: US $12.47

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Защитная пленка на зеркала - это полезный товар за небольшие деньги. Она избавит водителя от необходимости протирать зеркала во время дождя и снега. Кроме того пленка надежно защищает зеркала от сколов и царапин. Легко клеится, не оставляет после себя следов клея.

Цена: US $0.59 - 0.98 / набор

Популярный автомобильный держатель мощностью 15 Вт. Устройство поддерживает функцию Qi. Оснащен умным датчиком, который автоматически срабатывает, раскрывая боковые зажимы при приближении смартфона к девайсу. Такой держатель легко устанавливается как на лобовое стекло автомобиля, так и легко крепится в дефлектор.

Цена: US $24.99

Полезная вещь за небольшие деньги, которая пригодится каждому автомобилисту. Датчики давления выполнены в виде небольших колпачков. Устанавливаются за пару минут. Оснащены цветовой индикацией 3 видов. Зеленая - уровень давления в норме, желтая - ниже нормы, ну а красная означает, что давление значительно упало. Отзывы положительные, есть быстрая доставка.

Цена: US $1.68 / набор

Оригинальный вариант световой сигнализации. Полосы хорошо отражают свет проезжающего мима транспорта, при этом не требуют питания. Клеятся легко, не оставляют следов клея после себя. Полосы также можно приклеить не только на капот автомобиля, но и на детскую коляску или одежду. Штука полезная и стоит копейки.

Цена: US $0.66 - 2.96

Недорогой грязеотталкивающий спрей для автомобиля. При его нанесении он создает защитную пленку, благодаря этому вода с легкостью стекает, а грязь не впитывается. Судя по отзывам, спрей имеет неплохое качество и хорошо справляется со своей задачей.

Цена: US $4.93 - 10.48

В завершении подборки оригинальный ароматизатор воздуха, который не только подарит приятный аромат, но и станет отличным попутчиком. Его вес всего 50 г. Легко крепится на дефлектор обдува. В комплекте идут дополнительно три сменных картриджа. Вещь интересная, украсит салон вашего автомобиля.

Цена: US $4.14

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