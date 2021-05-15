Водородный Hyundai Nexo обновил рекорд дальности пробега
реклама
Новые мировые рекорды устанавливаются нечасто. На этот раз был установлен мировой рекорд дальности пробега от одной заправки водородом. Как сообщается, кроссовер Hyundai Nexo, который работает на водородных элементах, смог преодолеть дистанцию в 887,5 км только на одной заправке. Общее количество времени, которое было затрачено преодоление максимально возможного расстояния, составило 13 часов
и 6 минут. Средняя скорость, с которой ехал Nexo, 66,9 км. Перед поездкой автомобиль был заправлен, а бак опечатан. Если верить представленным данным, то за время поездки автомобилем было израсходовано 6,27 кг водорода, при этом в отличие от обычного бензинного автомобиля в атмосферу было выделено лишь немного водяного пара, а не CO2. Если бы обычный бензиновый автомобиль преодолел данное расстояние, то за время поездки он произвел бы 126 кг. Предыдущий рекорд дальности был установлен также автомобилем Nexo. В 2019 году ему удалось преодолеть более 778 км. Как и в предыдущий раз, автомобиль вернулся домой на прицепе.
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила