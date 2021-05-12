Представляю новую подборку интересных автотоваров с АлиЭкспресс, которые пригодятся как начинающему, так и опытному автовладельцу. Все товары, которые представлены в топике прошли проверку покупателями, имеют высокий рейтинг, хорошее соотношение цены и качества, а также бесплатную доставку.

Универсальная 2 Дин автомагнитола с отзывчивым сенсорным 7" экраном. Работает под управлением ОС Android, это позволяет скачивать все доступные приложения с Play Market. Есть навигация, которая осуществляется через GPS-модуль. Система Navitel простая и понятная. Для громкой связи предусмотрен встроенный микрофон. Благодаря точной маркировке проводов с установкой проблем не возникнет. Пользователи отмечают неплохое качество звучания, простоту управления и отличный функционал. В целом — автомагнитола стоит своих денег.

Цена: US $55.85 - 172.99

реклама





Парковка один из самых сложных маневров, особенно для начинающих автовладельцев. Благодаря установке камеры заднего вида можно получить представление о том, что происходит сзади машины. Изображение с камеры передается на монитор по беспроводной связи. Установка не требует специальных знаний, она простая и интуитивно понятная. Данное оборудование подходит для разных моделей автомобилей. Отзывы положительные как о качестве товара, так и о сроках доставки.

Цена: US $6.63 - 29.50





Многофункциональная автомобильная зарядка, которая позволит вам заряжать ваш гаджет пока вы находитесь за рулем автомобиля. Кроме основной функции зарядка выполняет функцию плеера и FM-трансмиттера. Вы можете подключить по Bluetooth телефон, планшет или плеер и наслаждаться музыкой. Есть встроенный микрофон, а также специальная кнопка для ответа на входящие звонки. Вещь интересная и стоит недорого.

анонсы и реклама 75" 7680 x 4320 Samsung дешевле чем ты думаешь Распродажа 16Gb 4600MHz DDR 4 - смотри скидку 240Gb Kingston дешевле 3000р в Ситилинке 1Tb HDD на распродаже в Регарде Обвал цен на Galaxy S21 - дешевле чем ты думаешь 32Gb DDR 4 2933MHz Kingston с большой скидкой 10Tb WD за 60 990р - новые цены на харды

Цена: US $3.79 - 4.85





Популярные антибликовые очки для водителя — это не просто аксессуар, но и хорошая защита для глаз в любое время суток. Днем очки устраняют блики от влажного дорожного покрытия и отлично фильтруют солнечный свет. Ночью фильтруют блики от фар встречных автомобилей, при этом не раздражая глаза. Товар стоит вашего внимания, имеет тысячи заказов и положительные отзывы.

Цена: US $1.18 - 1.85





реклама

Светодиодные повторители поворотов обеспечивают яркое свечение, которое хорошо видно даже в дождливую погоду. Но особенно эффектно смотрятся в темное время суток. Устанавливаются достаточно просто, с помощью двухстороннего скотча или обычного клея. Длины проводки достаточно и для крупного автомобиля. Рабочее напряжение 12 вольт.

Цена: US $4.34 / набор





Популярная резиновая утка в забавном шлеме с пропеллером, которая послужит стильным аксессуаром для авто. Крепится на руль или торпеду автомобиля. Игрушка выполнена из жесткой резины, похожей на пластик. Внутри расположен один светодиод, который красиво светится или мигает в режиме стробоскопа. Питается от батареек. Благодаря своему забавному виду утка несомненно поднимет настроение во время путешествия, а также может стать отличным подарком автомобилисту.

Цена: US $0.75 - 2.03





Тонировочная пленка защитит оптику вашего автомобиля от сколов, придаст индивидуальность и выделит автомобиль среди сотен подобных автомобилей сошедших с конвейера. Пленка имеет хорошее качество, стойкая к растворителям и ультрафиолетовым лучам. Имеет три слоя: подложку, клеевой слой и защитный слой от царапин. Пленка легко клеится, красиво переливается разными цветами, придает оптике блеск и не мешает ночью освещать дорогу.

Цена: US $3.60





Портативный насос от Baseus мощностью 120 Вт. Он легко может разместиться в бардачке или багажнике автомобиля. Подходит для всех типов авто, в том числе и внедорожников. Для подкачки колеса провод подсоединяется к прикуривателю, а шланг к насосу колеса. В среднем для накачки одного колеса требуется около 5 минут. Оснащен предохранителем для автоматического отключения. Отличное устройство, которое пригодится любому автовладельцу.

Цена: US $17.99 - 39.99





Каждый автовладелец знает, что очень важно следить за техническим состоянием автомобиля и своевременно производить его обслуживание. Тестер тормозной жидкости подскажет когда необходимо менять жидкость в тормозной системе. Прибор имеет вид обычной ручки. Выполнен в прорезиненном корпусе. Простой и удобный в работе. Оснащен 5 светодиодами для быстрого отображения результата качества тормозной жидкости.

Цена: US $6.38





реклама





Тестер для аккумулятора — нужная вещь для любого автовладельца. Прибор имеет небольшие габариты. Оснащен большим и легко читаемым ЖК-дисплеем. Очень удобный в работе. В комплекте поставки с тестером идут специальные клеммы для аккумулятора. С помощью данного прибора автовладелец сможет оперативно провести анализ рабочих параметров АКБ, который поможет принять правильное и своевременное решение.

Цена: US $36.89





Друзья, не забывайте подписываться на телеграм канал, где вы сможете найти много новых и интересных товаров!