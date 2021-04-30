WhatsApp скоро получит возможность переноса чатов между Android и iOS
Как известно WhatsApp - один из самых популярных мессенджеров в наше время. Миллионы людей пользуются им ежедневно, однако если сравнивать его с Телеграм, то функционал WhatsApp намного хуже. Например, о том, что разработчики обратят внимание на проблему переноса чатов между Android и iOS и попытаются ее решить, до недавнего времени можно было только мечтать.
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Как стало известно, последние несколько недель команда разработчиков WhatsApp усиленно работала над решением данной проблемы. Удалось ли им решить ее? По заявлению команды: да. Пользователи вскоре смогут самостоятельно протестировать новую функцию. Сегодня в WhatsApp стало доступно бета-обновление 2.21.9.7, в котором стала доступна столь ожидаемая функция переноса чатов.
Команда WhatsApp пока не раскрыла полностью все детали, как работает данная функция. Известно только, что для правильного функционирования потребуется использования Google Диска. В любом случае, функция находится на стадии тестирования, и о конечных результатах мы узнаем от разработчиков немного позже.
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