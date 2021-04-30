Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Как известно WhatsApp - один из самых популярных мессенджеров в наше время. Миллионы людей пользуются им ежедневно, однако если сравнивать его с Телеграм, то функционал WhatsApp намного хуже. Например, о том, что разработчики обратят внимание на проблему переноса чатов между Android и iOS и попытаются ее решить, до недавнего времени можно было только мечтать.

реклама

Как стало известно, последние несколько недель команда разработчиков WhatsApp усиленно работала над решением данной проблемы. Удалось ли им решить ее? По заявлению команды: да. Пользователи вскоре смогут самостоятельно протестировать новую функцию. Сегодня в WhatsApp стало доступно бета-обновление 2.21.9.7, в котором стала доступна столь ожидаемая функция переноса чатов.

Команда WhatsApp пока не раскрыла полностью все детали, как работает данная функция. Известно только, что для правильного функционирования потребуется использования Google Диска. В любом случае, функция находится на стадии тестирования, и о конечных результатах мы узнаем от разработчиков немного позже.

анонсы и реклама 10Tb WD за 48 990р - новые цены на харды 8Tb Seagate за 33 000р - новые цены на харды 2Tb SSD Samsung 870 EVO MZ - 25 490р 6Tb WD за 32 000р - новые цены на харды SSD Samsung 870 QVO 8Tb - 79 590р Дешевая MSI RTX 3060 в Ситилинке Большое поступление RTX 3070 в Ситилинк Ситилинк привез кучу RTX 3080 - смотри цену 7500р скидка на 1Tb SSD в Регарде



