Интересные и полезные находки с AliExpress: насадка-насос, вечная спичка, ступенчатые сверла
Насадка-насос
Открывает список полезная насадка-насос для шуруповёрта, пригодится каждому домашнему мастеру. Корпус прочный, все важные детали из стали. Такая насадка пригодится на даче или человеку который проживает загородом. С ее помощью можно быстро полить участок, выкачать воду и т.д. Имеет неплохое качество, ее покупка не ударит по бюджету.
Цена: US $13.80
Ремкомплект
Отличный ремкомплект с самыми необходимыми инструментами для быстрого ремонта шины. С его помощью можно восстановить целостность шины не снимая колеса автомобиля. Пользоваться им просто и удобно. Это займет всего пару минут и можно ехать дальше. Отзывы положительные, доставка быстрая.
Цена: US $2.29
Вечная спичка Tonron
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Отличная находка на АлиЭкспресс, которая пригодится во время похода и не только. Представляет собой небольшой металлический сосуд с бензином и специальным стержнем, который соприкасаясь с кресалом дает искру. Такая вечная спичка не биться дождя и ветра. Имеет компактные габариты и легко поместиться в карман джинс.
Цена: US $7.67
Складной нож
У каждого уважающего себя домашнего мастера всегда должен быть хороший складной нож. С помощью которого можно выполнить различные виды работ, например, разрезать гипсокартон, вскрыть упаковку и прочее. Данная модель ножа имеет трапециевидные лезвия, которые намного прочнее обычных. В ноже есть предусмотрен специальный отсек для хранения запасных лезвий. Судя по отзывам, нож имеет отличное качество и справляется со своей задачей на 100%.
Цена: US $9.89 - 13.57
Микронасос
Карманный насос станет незаменимым аксессуаром для любого велосипедиста. Благодаря компактным габаритам он не займет много места у вас в сумке. Конструкция металлическая. Прослужит долго. Судя по отзывам, вещь годная, бренд известный, да и цена невысокая.
Цена: US $4.96 - 4.99
Набор магнитных бит
Довольно неплохой набор магнитных бит, который пригодится каждому домашнему мастеру. Работать с такими битами одно удовольствие. Имеют сильный магнит, во время работы саморезы достаточно сильно притягиваются и не выпадают даже при сильной тряске. Стоят не дорого, есть ускоренная доставка.
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Цена: US $3.30 / набор
Cтупенчатые сверла
В завершении хороший набор из ступенчатых сверл, без которых очень трудно обойтись во время ремонтно-строительных работ. Их главная особенность в том, что они способны заменить целый арсенал обычных сверл. Каждое сверло в наборе со специальной рельефной канавкой с нанесенной идентификацией размера будущего отверстия. Такие сверла имеют хорошее качество и легко справляются с медью, сталью, пластиком, деревом и т.д.
Цена: US $6.58 - 11.83
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