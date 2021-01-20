Банк Франции протестировал цифровую валюту для межбанковских расчетов
С марта по декабрь 2020 года банк Франции тестировал цифровую валюту. За период тестирования были совершенны транзакции, сумма которых составила более 2 млн евро ($2,43 миллиона).
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Для осуществления расчетов была использована платформа Iznes. В данном тестировании принимали участие французский банк CACEIS, компания DXC, а также страховая группа Groupama. Все расчеты проводились с помощью CBDC.
Главная цель проекта заключалось в том, чтобы банк мог не только выпускать цифровую валюту, но и проводить с ее помощью расчеты, а также полностью контролировать ее. По заявлению банка, в 2021 году он продолжит данное тестирование.
По заявлению ЦБ, за блокчейном будущее, он поможет улучшить функционирование финансовой системы Европы.
Франсуа Вильруа де Гало, председатель банка Франции, обеспокоен стейболкоинами. Он считает, что они могут нанести значительный ущерб финансовому суверенитету Евросоюза. В своем заявлении он призывает ЦБ как можно скорее создать и внедрить государственную электронную валюту.
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