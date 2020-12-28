Интересные находки с AliExpress: кубик Рубика Xiaomi, смарт-часы, умное мусорное ведро и другое
Наручные часы
Дизайнерские наручные часы, которые великолепно дополнят ваш образ. Корпус ударопрочный, выдерживает давление до 10 АТМ. Ремешок удобный. Диаметр циферблата составляет 45 мм. Имеют массу положительных отзывов как о качестве товара, так и о сроках доставки.
Цена: US $194.60
Кубик Рубика Xiaomi
Современный вариант знаменитой головоломки от именитого бренда Xiaomi. Кубик синхронизируется со смартфоном посредством Bluetooth. Он поможет решить вам головоломку, если у вас это не получится. Такой кубик станет отличным подарком для родных и близких.
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Цена: US $39.99
Умное мусорное ведро Xiaomi
Умное мусорное ведро от Xiaomi, которое позволяет выбрасывать мусор без рук. Поднесите мусор к ведру, и крышка автоматически откроется. Одним нажатием клавиши пакет закроется, и ведро предложит вынести мусор.
Цена: US $22.70 - 25.85
Смарт-часы Xiaomi
Стильные смарт-часы, которые совсем недавно получили международную версию. Оснащены качественным AMOLED-дисплеем. Поддерживают все популярные функции носимой электроники. Пользователи отмечают хорошее соотношение цены и качества.
Цена: US $110.84
Универсальный подарок для друзей
Портативный твердотельный диск SSD может стать универсальным подарком для родных и близких. Он предназначен для переноса и хранения различных файлов. Может подключаться к планшету или смартфону, работает также с телевизором.
Цена: US $46.15
Беспроводные наушники
Популярная модель беспроводных наушников с поддержкой APT-X, Bluetooth 5.0 и активным CVC8.0 шумоподавлением. Имеют большое количество положительных отзывов и отличную автономность (5 часов). Продавец обещает доставить товар быстро.
Цена: US $21.99
Зарядное GaN-устройство Xiaomi
Зарядное устройство хорошего качества от именитого бренда. Имеет компактные размеры. Выход USB-C, обеспечивает поддержку протокола Power Delivery мощностью до 65 Вт, Qualcomm Quick Charge 3.0 до 18 Вт.
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Цена: US $27.69
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