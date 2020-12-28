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Интересные находки с AliExpress: кубик Рубика Xiaomi, смарт-часы, умное мусорное ведро и другое

Оригинальная подборка новых необычных, полезных и оригинальных товаров, которые были найдены на просторах торговой интернет-площадки AliExpress. Присоединяйтесь!
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Наручные часы

Дизайнерские наручные часы, которые великолепно дополнят ваш образ. Корпус ударопрочный, выдерживает давление до 10 АТМ. Ремешок удобный. Диаметр циферблата составляет 45 мм. Имеют массу положительных отзывов как о качестве товара, так и о сроках доставки. 

Цена: US $194.60

Кубик Рубика Xiaomi

Современный вариант знаменитой головоломки от именитого бренда Xiaomi. Кубик синхронизируется со смартфоном посредством Bluetooth. Он поможет решить вам головоломку, если у вас это не получится. Такой кубик станет отличным подарком для родных и близких. 

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Цена: US $39.99

Умное мусорное ведро Xiaomi

Умное мусорное ведро от Xiaomi, которое позволяет выбрасывать мусор без рук. Поднесите мусор к ведру, и крышка автоматически откроется. Одним нажатием клавиши пакет закроется, и ведро предложит вынести мусор. 

Цена: US $22.70 - 25.85

Смарт-часы Xiaomi 

Стильные смарт-часы, которые совсем недавно получили международную версию. Оснащены качественным AMOLED-дисплеем. Поддерживают все популярные функции носимой электроники. Пользователи отмечают хорошее соотношение цены и качества. 

Цена: US $110.84

Универсальный подарок для друзей

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Портативный твердотельный диск SSD может стать универсальным подарком для родных и близких. Он предназначен для переноса и хранения различных файлов. Может подключаться к планшету или смартфону, работает также с телевизором. 

Цена: US $46.15

Беспроводные наушники 

Популярная модель беспроводных наушников с поддержкой APT-X, Bluetooth 5.0 и активным CVC8.0 шумоподавлением. Имеют большое количество положительных отзывов и отличную автономность (5 часов). Продавец обещает доставить товар быстро. 

Цена: US $21.99

Зарядное GaN-устройство Xiaomi

Зарядное устройство хорошего качества от именитого бренда. Имеет компактные размеры. Выход USB-C, обеспечивает поддержку протокола Power Delivery мощностью до 65 Вт, Qualcomm Quick Charge 3.0 до 18 Вт. 

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Цена: US $27.69

Итоговая распродажа года с огромными скидками


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S.T.A.L.K.E.R. 2 будет не для слабых и не для средних ПК
Айболот Суюнчиматов
19:19
Никого не смущает что rx5700 и rtx2070 это разные ценовые категории??????? Але гаражи
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S.T.A.L.K.E.R. 2 будет не для слабых и не для средних ПК
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