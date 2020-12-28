Магазин приложений Huawei AppGallery стал доступен на ПК
Как известно, Huawei запустила собственное приложение AppGallery, которое рассчитано на смартфоны Huawei и Honor. Данное приложение станет качественной заменой популярному магазину Google Play Store. В новом приложении от Huawei для пользователей будет доступно огромное количество разнообразных и интересных приложений для Android, а также Huawei гарантирует безопасность личных данных пользователя.
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Копания Huawei заботится о всех своих пользователях, поэтому данное приложение уже стало доступно и для пользователей ПК. Как заявляют разработчики AppGaller, по сравнению с ее прямыми конкурентами данное приложение может предложить пользователям новые возможности, которые смогут удовлетворить практически все требования.
Однако, в настоящее время только китайским пользователям доступно данное приложение. В нем предусмотрено пять разделов: Explore, Office, Classifications, Management, Setting.
Все новинки, популярные приложения и другое находится в разделе Explore. Приложения, которые связаны с офисной работой, в разделе Office. Третий раздел (Classifications) предназначен для поиска различных приложений. Варианты обновления программного обеспечения и другое пользователи смогут найти в четвертом разделе под названием Management. За настройку учетной записи пользователя отвечает пятый раздел - Settings.
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