Компактная видеокамера со встроенной 5 МП камерой. Записывает видео в формате AVI. Кнопки управления располагаются в боковой части корпуса. Внешне напоминает обычную флешку. Объем памяти от 1 до 32 Гб с возможностью расширения.

Цена: US $24.99 - 32.54

Отличная штука для бережного ухода за обувью. Для использования ластика не требуется вода. При использовании необходимо аккуратно тереть ластиком по обуви. На странице продавца представлено два типа ластика: для обуви из замши, и для ткани или кожи.

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Цена: US $1.93

Оригинальные коллекционные фигурки из популярного фильма «Мандалорец» могут стать отличным подарком или великолепным украшением для вашего дома. В набор входит 5 маленьких фигурок хорошего качества.

Цена: US $9.98

Эти мощные аккумуляторные батарейки, которые подходят для широкого ассортимента различных гаджетов. Реальная емкость составляет 3400 мАч. Не имеют плат защиты.

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Цена: US $2.73

Вешалка, которую удобно использовать в узком шкафу. Фиксируется на крючке как в вертикальном, так и горизонтальном положении. На одну вешалку можно повесить 9 обычных вешалок.

Цена: US $1.99

Внешний аккумулятор компактного размера. Его мощность составляет 15 Вт. Емкость 10 000 мАч. Оснащен дисплеем, на котором отображается процент заряда в процентах. Имеет компактные габариты и малый вес. Имеет хорошее качество, что подтверждают пользователи в своих комментариях.

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Цена: US $18.50

Беспроводное зарядное устройство с оригинальным дизайном мощностью 5 Вт. Зарядное устройство отлично взаимодействует с современными гаджетами. Оснащено лампой, превращающей устройство в точечный ночник.

Цена: US $19.63

Популярный кабель с магнитной насадкой и прочным проводом в качественной тканевой оплетке. Поддерживает быструю зарядку. На странице продавца представлены две длины на выбор: 1 или 2 метра.

Цена: US $0.69 - 1.99





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