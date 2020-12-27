Интересные находки с AliExpress: Qi-зарядка Hoco, мандалорец, аккумуляторные батарейки
Мини видеокамера
Компактная видеокамера со встроенной 5 МП камерой. Записывает видео в формате AVI. Кнопки управления располагаются в боковой части корпуса. Внешне напоминает обычную флешку. Объем памяти от 1 до 32 Гб с возможностью расширения.
Цена: US $24.99 - 32.54
Ластик для чистки обуви
Отличная штука для бережного ухода за обувью. Для использования ластика не требуется вода. При использовании необходимо аккуратно тереть ластиком по обуви. На странице продавца представлено два типа ластика: для обуви из замши, и для ткани или кожи.
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Цена: US $1.93
Мандалорец и Грогу Childhood
Оригинальные коллекционные фигурки из популярного фильма «Мандалорец» могут стать отличным подарком или великолепным украшением для вашего дома. В набор входит 5 маленьких фигурок хорошего качества.
Цена: US $9.98
Аккумуляторные батарейки
Эти мощные аккумуляторные батарейки, которые подходят для широкого ассортимента различных гаджетов. Реальная емкость составляет 3400 мАч. Не имеют плат защиты.
Цена: US $2.73
Многопортовая вешалка
Вешалка, которую удобно использовать в узком шкафу. Фиксируется на крючке как в вертикальном, так и горизонтальном положении. На одну вешалку можно повесить 9 обычных вешалок.
Цена: US $1.99
Портативный внешний аккумулятор
Внешний аккумулятор компактного размера. Его мощность составляет 15 Вт. Емкость 10 000 мАч. Оснащен дисплеем, на котором отображается процент заряда в процентах. Имеет компактные габариты и малый вес. Имеет хорошее качество, что подтверждают пользователи в своих комментариях.
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Цена: US $18.50
Многофунциональная Qi-зарядка Hoco
Беспроводное зарядное устройство с оригинальным дизайном мощностью 5 Вт. Зарядное устройство отлично взаимодействует с современными гаджетами. Оснащено лампой, превращающей устройство в точечный ночник.
Цена: US $19.63
Кабель со световой индикацией
Популярный кабель с магнитной насадкой и прочным проводом в качественной тканевой оплетке. Поддерживает быструю зарядку. На странице продавца представлены две длины на выбор: 1 или 2 метра.
Цена: US $0.69 - 1.99
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