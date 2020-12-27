Отставить панику: почему WhatsApp не прекратит работать на «миллионах» смартфонов с 1 января
WhatsApp - один из самых популярных мессенджеров в настоящее время. В котором пользователи могут бесплатно общаться и пересылать друг другу различные файлы.
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Совсем недавно появилось новость, которая широко обсуждается в СМИ. Главная идея новости заключается в том что данный мессенджер перестанет работать на миллионах смартфонах уже с 1 января 2021 года. Это будет ряд старых устройств под управлением ОС Android и iOS. Речь идет о моделях, которые не обновили свою операционную систему до Android 4.0.3 и iOS 9.
Позже стало известно, старые пользователи даже не заметят каких-либо изменений или ограничений в работе WhatsApp, им не стоит волноваться и после Нового года его работа не прекратится. Речь идет только о новых пользователях.
Как оказалось, что начиная с февраля месяца 2020, данное правило уже действовало и популярный мессенджер WatsApp не работает на старых устройствах. Он стал недоступен для новых пользователей ОС которых не была обновлена, как минимум до iOS 9 и Android 4.0.3.
Исходя из этого новость о новых ограничения опоздала практически на год. Почему сейчас эта новость широко обсуждается в СМИ, остается загадкой. Вполне возможно мессенджер таким образом хочет привлечь к себе внимание.
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