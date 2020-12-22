Мини револьвер с компактными габаритами и малым весом. Конструкция складная. Револьвер можно использовать в качестве брелока для ключей. Смотрится оригинально, подойдет для подарка.

Цена: US $6.99 - 8.49

Беспроводные наушники от партнера именитого бренда Xiaomi, которые могут похвастаться не только привлекательным дизайном, но и отличной автономностью. Наушники имеют отличный звук и хорошее шумоподавление.

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Цена: US $64.9

Оригинальный прибор с интересным дизайном, с легкостью очистит любые семена. Оснащен оптическим сенсором, который определяет, хорошие ли семена, испорченные семена прибор выбрасывает вместе со жмыхом.

Цена: US $5.27 - 10.54

Фантазия китайских производителей безгранична и прямым доказательством являются часы с аккумулятором из картошки. Работают от пары обычных картофелин. Сборка очень доступна и подойдет даже для самых маленьких.

Цена: US $1.06

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Продвинутый мобильный роутер от именитого бренда Xiaomi. Оснащен LTE-модемом и слотом для сим-карты. Можно использовать как повербанк для подзарядки ваших гаджетов. Продавец обещает доставить товар быстро.

Цена: US $54.23

Отличные чехлы для Apple AirPods 1/2 с интересным дизайном. Очень мягкие и приятные на ощупь. Надежно защищает аксессуар от различных царапин и случайных падений.

Цена: US $3.40

Качественные китайские аккумуляторы самого популярного форм-фактора по доступной цене. Кейс для хранения идет в комплекте. Отлично держат заряд и работают прямо из коробки. Цена: US $12.59 - 16.24 / набор

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Яркий чехол с оригинальной подсветкой, который оповещает владельца о входящем вызове. На странице продавца вы найдете множество вариантов разнообразных дизайнов для актуальных моделей телефонов Apple.

Цена: US $6.91

Аудиопанель, которую можно объединить с монитором или небольшим телевизором. Ее длина составляет 43 сантиметра. Мощность составляет 20 Вт. Благодаря встроенному аккумулятору можно использовать как портативную колонку. Есть Bluetooth, RCA или AUX.

Цена: US $16.10 - 23.10





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