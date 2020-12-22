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Как стало известно, вскоре все электронные кошельки граждан РФ будут под пристальным контролем Налоговой и ЦБ. С 6 января 2021 года все банки и операторы электронных денег будут обязаны передавать все данные о совершенных операциях в ФНС.

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Виктор Достов, глава ассоциации «Электронные деньги», считает, что владельцам электронных кошельков не стоит переживать из-за нововведений, поскольку эта процедура достаточно простая и не похожа на процедуру открытия или закрытия банковского счета, о котором оповещают ФНС. Да, и в принципе пользователи электронных кошельков не хранят на них крупные суммы денег.

Однако, есть небольшое количество пользователей, которые хранят на своих электронных кошельках более 600 тыс. И по мнению эксперта, государству будет полезно знать и контролировать такие средства. Для остальных пользователей процедура будет стандартной и особых изменений в системе они не заметят.

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Это мнение только одного эксперта, я думаю, многие с ним будут не согласны.

Как сообщает источник, в самих сервисах о нововведениях знали заранее и на протяжении длительного времени готовились к ним. Например, система была уже давно протестирована на корпоративных клиентах в WebMoney. Тестирование прошло успешно, что подтвердил Петр Дарахвелидзе, директор по развитию WebMoney.

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