Biostar называет системную плату B550M-Silver «лучшей игровой платой среднего диапазона»
Как стало известно, компания Biostar, которая занимается разработкой и производством компьютерного оборудования, вскоре выпустит на рынок новую системную плату B550M-Silver. Ожидается, что она станет одной из лучших игровых плат в среднем ценовом диапазоне.
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Для оформления новинки производитель выбрал черный и серебристый цвет, типоразмер microATX, чипсет AMD B550. Плата будет работать с процессорами AMD, а также по заявлению производителя в AMD Ryzen будет сделано обновление BIOS.
На данный момент известно, что в 4 слота платы будет возможность устанавливать 128 ГБ памяти DDR4. В ней также предусмотрено 6 портов SATA 6 Гбит/с и 2 слота M.2. Интерфейсы SATA и PCIe будут поддерживать оба слота.
Если говорить о слотах расширения, то производитель для этих целей предусмотрел целых три слота.
Предусмотрена установка модуля беспроводной связи Wi-Fi 6. Производитель добавил 2 порта USB 3.2 Gen2. За звук подсистемы будет отвечать кодек Realtek ALC11. Плата оснащена всеми необходимыми выходами и разъёмами.
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В настоящий момент пока неизвестна цена и дата, когда новинка будет доступна для покупки.
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