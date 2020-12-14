Игрушка антистресс, которая позволит более интересно скоротать время. Изготовлена из нержавеющей стали. Имеет компактные габариты и малый вес. Необычная форма и вид игрушки определенно заинтересует окружающих вас людей. Да и стоит такой антистресс недорого.

Цена: US $7.38

Популярная модель смарт-часов от компании Xiaomi с цветным дисплеем, модулем GPS, датчиками для контроля здоровья и большим набором популярных функций.

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Цена: US $58.99

Отличный подарок для ребенка — светящаяся доска для рисования. Поставляется вместе с флуоресцентными маркерами, которые полностью безопасны для детей.

Цена: US $3.67

Многофункциональное устройство, которое идеально подойдет для меломанов, а также пригодится для ноутбука и компьютера. Цап оснащен усилителем для наушников. Как отмечают пользователи, имеет высокое качество звука и хорошую цену.

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Цена: US $51.83 - 65.51

Отличная беспроводная колонка с хорошим качеством звука от проверенного производителя. Мощность 40 Вт. Оснащена микрофоном и Bluetooth-модулем. Автономность работы составляет 5 часов.

Цена: US $73.22

Мягкая пленка толщиной 1 мм надежно защитит столешницу от различных механических повреждений. Продавец предлагает три варианта исполнения: с рисунком, прозрачную и матовую.

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Цена: US $5.17

Игровой коврик для компьютерной мыши с приятной текстурой. Мышь на таком коврике чувствует себя великолепно. Надежную фиксацию обеспечивает нескользящее основание. Все швы прошиты аккуратно. Подсветка имеет несколько режимов свечения.

Цена: US $6.56

Очень милый ночник, станет настоящим другом для вашего ребенка или вас. Изготовлен из приятного на ощупь материала. Имеет несколько режимов работы. Емкость встроенного аккумулятора 1200 мАч позволяет работать ночнику на протяжении всей ночи.

Цена: US $39.00

Часы с оригинальной задумкой, которые могут стать неотъемлемой частью интерьера вашей квартиры. Поток воды «останавливается» прямо в воздухе. Смотрится это все достаточно эффектно. Питаются часы от 220V.

Цена: US $129.00

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