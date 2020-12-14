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Как известно, товары от компании Apple всегда стоили в несколько раз больше, чем у конкурентов, и в случае поломки товара пользователь, естественно, платил за ремонт намного больше.

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Компания Apple опубликовала информацию о том, во сколько обычному пользователю обойдется ремонт AirPods Max в случае их поломки. Сумма немаленькая и может превысить стоимость самой новинки, поэтому многие пользователи начали задумываться, а нужна ли им эта новинка.



Так же хочется отметить, что компания Apple при покупке их продукции настоятельно рекомендует приобретать их гарантию AppleCare+.

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Стоимость данной гарантии в США составляет 59$. Например, если у пользователя возникнет проблема с аккумулятором, то компания Apple обещает заменить его бесплатно. Однако, если пользователь не имеет гарантии от Apple, то самостоятельная замена аккумулятора ему обойдется в 79$. Эти цены от компании Apple для США, естественно для России цена будет намного выше.

Официальные продажи наушников AirPods Max в России начнутся уже завтра: 15 декабря. Однако, пользователя смогут получить их только в марте-апреле месяце.

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