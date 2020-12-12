Механическая клавиатура с качественной подсветкой, которая хорошо видна днем и не слепит ночью. Клавиши круглой формы. В комплекте поставки идут запасные квадратной формы. При нажатии на клавиши слышен хороший механический звук, что очень важно во время игрового процесса. Подключается через USB. Имеет хороший рейтинг и массу положительных отзывов. Покупатели хвалят клавиатуру и призывают к покупке.

Цена: US $14.40

Интересное устройство, которое подходит для очистки любых семян. Устройство бережно очищает семена от скорлупы. Оптический сенсор позволяет определить гаджету, где хорошие семена, а где плохие, после устройство выбрасывает негодные семена вместе со жмыхом.

Цена: US $6.73 - 13.46

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Зубная щетка, которая позволит бережно ухаживать за всей полостью рта. Она не боится воды. Есть несколько режимов работы и таймер слежки за чисткой. Автономность работы составляет 30 дней.

Цена: US $26.99 - 54.54

Полноразмерные наушники с объемным звуком и системой активного шумоподавления. Имеют удобную конструкцию. При длительном ношении не вызывают дискомфорт. Автономность работы составляет 40 часов.

Цена: US $53.19

Популярная модель беспроводных наушников с качественным звуком и стильным дизайном. Наушники поддерживают функцию быстрой зарядки и мгновенно подключаются к смартфону. Имеют хорошую автономность и компактный кейс, который с легкостью поместится в карман джинс. Цена: US $38.98

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Оригинальная мягкая игрушка добавит уюта вашему интерьеру. Для самых маленьких станет отличным другом, для взрослых станет настоящим анистрессом. Очень мягкая и приятная на ощупь.

Цена: US $5.18

Бюджетная модель увлажнителя воздуха от компании Xiaomi, для работы которого вы можете использовать любую емкость с водой. Чтобы устроить себе сеанс ароматерапии, стоит добавить пару капель аромамасла в емкость с водой. Работает устройство практически бесшумно, поэтому его можно использовать прямо на рабочем месте.

Цена: US $13.24

Липкая лента представляет собой вариант двухстороннего скотча на вспененной основе. Содержит магнитную присадку. Толщиной как обычный двухсторонний скотч. Способна удерживать различные металлические предметы.

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Цена: US $2.48 - 3.98





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