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Как стало известно, компания Cinemood анонсировала выход проектора ТВ-кубик. Устройство получилось многофункциональным и способно заменить VR-очки, телевизор и консоль. Уже 7 января ТВ-кубик можно будет купить в российских магазинах, а уже сегодня вы можете оформить предзаказ на официальном сайте.

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Устройство получило ультрасовременный дизайн и отличный функционал. Имеет достаточно компактные габариты и с легкостью уместится у вас на ладони. Способно выводить изображение на любую поверхность. Есть специальный контент, который доступен для пользователей по подписке. Так, например, ребенок может просматривать любимые мультики, фильмы, где ему будет удобно. Кроме то, имеется возможность играть в игры, слушать радио, колыбельные песни и многое другое.

Если сравнивать с предыдущей версией устройства, то в новой модели лампа стала намного ярче, благодаря этому просматривать контент днем стало намного удобнее. Автономность работы составляет около 5 часов, этого вполне достаточно, чтобы использовать его, например, во время путешествия. В новой модели объем хранилища составляет 256 Гб. А также предустановлено более 50 популярных приложений. Есть также поддержка голосового ассистента и множество других полезных функций.

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