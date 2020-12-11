Стильная модель наручных часов. Механизм кварцевый. Выдерживают давление до 3 АТМ. В жизни эти часы выглядят куда привлекательнее и интересней, чем на фото. Имеют хороший спрос среди покупателей. На странице продавца представлено несколько расцветок данной модели.

Цена: US $14.88

Оригинальный чехол для всех моделей телефонов от Apple. Смотрится эффектно. Подключается к разъему смартфона. При входящем вызове чехол оповестит хозяина об этом радужной подсветкой.

Цена: US $7.11

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Бюджетная модель смартфона, которую заказали более 50 000 раз. Сейчас на смартфон действует хорошая скидка. Смартфон имеет лучший экран в своем классе, достаточно хороший процессор и камеру. Хороший подарок для детей и родителей. Цена: US $149.00 - 210.00

Свежая модель беспроводных наушников хорошего качества. Звук яркий и насыщенный, что подтверждают пользователи в своих комментариях. Имеют хорошую эргономику и отличную автономность.

Цена: US $38.99 - 44.99

Оригинальное устройство с компактными габаритами, которое поможет вам быстро расслабиться и заснуть. На одном заряде способно проработать более 36 часов. В памяти устройства есть множество звуков природы. Предусмотрен таймер.

Цена: US $10.18

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Популярная карта памяти microSD высокого класса и большого объема. Есть гарантия от производителя. Качество достаточно неплохое. На странице продавца представлен объем памяти от 8 до 128 Гб.

Цена: US $10.29

Неплохие полноразмерные беспроводные наушники с объёмный звуком и хорошими басами. Есть поддержка aptX, AAC и aptX Low Latency. Автономность работы составляет 35 часов. Поддерживают быструю зарядку.

Цена: US $54.56 - 116.61

Умный будильник с термометром и гигрометром в едином корпусе. Оснащен E-Ink экраном с минимальным энергопотреблением. При достижении пороговых значений измеряемых параметров оповестит хозяина.

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Цена: US $12.75 - 13.24

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