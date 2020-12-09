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Google Фото скачали 5 миллиардов раз только из Google Play

Приложение Google Keep достигло 1 миллиарда загрузок
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В настоящее время Google приложения — одни из самых популярных в мире. Некоторые из них сразу предустановлены на смартфоны, планшеты, ПК, а другие требуют самостоятельной установки. Например, популярное приложение Google Фото было скачано и установлено более 5 млрд раз, а более новое, но, не менее популярное положение Google Keep более 1 млрд раз.

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Стоить отметить, что Google Фото с июня 2021 года будет доступно по подписке, однако, возможно бесплатное хранение фото в приложении останется доступным для пользователей. 

Как отмечают эксперты, Google Фото — это одно из лучших приложений для бесплатного хранения фото и видео, которое существует в настоящее время. Несмотря на то, что по официальному заявлению оно было скачано на Android более 5 млрд раз, пользователей у данного приложения должно быть гораздо меньше. Поскольку в июле пошлого года активных пользователей данного приложения было только около 1 млрд. 

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Почему тогда Google предоставляет другие данные? Ответ очень простой. Дело в том, что данное приложение устанавливается на гаджеты сразу на стадии производства, до того момента как пользователь получит доступ к приложению. 

Если говорить о более новом приложении, которое стремительно набирает популярность - Google Keep, то оно не предустанавливается сразу на производстве, и данные по загрузке и установке более реальны.

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За 18 месяцев данное приложение установило вдвое больше пользователей, изначально цифра было 500 миллионов активных пользователей, в настоящий момент это более 1 млрд пользователей. 

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