Популярные инструменты с AliExpress для домашнего мастера: термические свёрла, дрель HILDA и другое
Дрель от HILDA
Дрель от HILDA мощностью 230 Вт пригодится каждому домашнему мастеру во время ремонтно-строительных работ. Благодаря малому весу и компактным габаритам с ней удобно работать даже на вытянутых руках. Инструмент имеет 18 режимов работы и встроенный фонарик. Крутящий момент составляет 28Нм.
Цена: US $16.83 - 45.52
Термические свёрла
Термические свёрла воздействуют на металл высокой температурой. Благодаря этому образуется не только обычное отверстие, но и внутренняя кромка, в которой можно нарезать резьбу. Такие отверстия намного прочнее обычных.
Цена: US $12.80 - 57.81
Ручной гравер
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Отличный инструмент для домашнего мастера, который позволит поводить точные работы с мелкими деталями. С его помощью можно резать, шлифовать, гравировать и т.д. Имеет компактные габариты, удобно сидит в руке. На странице продавца представлено несколько комплектаций. Крутящий момент: 55 Нм. Скорость: 10000 об./мин.
Цена: US $12.69 - 49.78
Строительная измерительная линейка
Многоуровневая линейка из алюминиевого сплава — хороший инструмент для любого домашнего мастера. С ее помощью можно делать шаблон, наносить разметку и т.д.
Цена: US $9.96
Популярный набор паяльников
Популярный набор паяльников по хорошей цене. Набор упакован в плотный чехол, что упрощает хранение и транспортировку инструментов. Имеет высокое качество, множество положительных отзывов и высокий рейтинг.
Цена: US $8.15 - 16.06
Строительный фен
Один из самых популярных строительных фенов с отличным соотношением цены и качества. Оснащен терморегулятором и ЖК-дисплеем. Мощность: 2000W. Вес: 0.85 кг. Поставляется с комплектом насадок.
Цена: US $27.48
Магнитный браслет
Хороший магнитный браслет пригодится каждому домашнему мастеру. В процессе работы на него можно повесить различные металлические детали, такие как винты, шурупы и т.д. А после работы просто прикрепить на стену гаража.
Цена: US $4.54
Магнитный уровень
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Уровень магнитный применяется для определения отклонения поверхности. Его также можно использовать для нанесения разметки. Крепится на металлическую поверхность при помощи магнита.
Цена: US $6.57 - 16.82
Стриппер
С помощью данного инструмента вы сможете быстро удалить изоляцию с провода. Рабочие части стриппера изготовлены из прочной стали. Для удобства во время работы предусмотрены две пластиковые ручки. Рабочий диапазон инструмента от 0,2 до 6 мм.
Цена: US $6.11 - 11.28
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