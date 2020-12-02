Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Как стало известно, компания Samsung готовит очередную новинку и это не очередной смартфон. По сообщению источника — это будут беспроводные наушники Galaxy Buds Pro с поддержкой функции активного шумоподавления, а также ярким дизайном. Первые фотографии новинки мы с вами можем посмотреть уже сегодня.

реклама

Фотографии с водяным знаком опубликовал на новой платформе Voice известный блогер Эван Блэсс, у которого имеется многолетний стаж публикации инсайдерской информации.

На фотографиях наушники изображены в фиолетовом цвете, а на корпусе имеется надпись Sound by AKG, это означает, что динамики, которые используются в наушниках, от известного мирового бренда.

анонсы и реклама RTX3060 Ti Gigabyte Gaming OC в Регарде RTX3060 Ti GamingPro OC в Регарде 3060 Ti - уже в XPERT.RU RTX 3060 Ti MSI TWIN FAN OC в Регарде RTX 3060 Ti Palit Dual в продаже Ryzen 5950X - смотри ЦЕНУ ASUS RX 6800 для сборки компа в Регарде

Новинка от Samsung получит яркий запоминающийся дизайн, систему активного шумоподавления, удобную конструкцию и отличный функционал. Наушники смогут похвастаться своей автономностью, емкость встроенного аккумулятора 500 мАч.

По предварительным данным наушники поступят в продажу уже в первом квартале 2021 года. Пока неизвестно, сколько будет стоить новинка.





реклама



