Флагманские TWS-наушники Samsung Galaxy Buds Pro готовы к запуску
Как стало известно, компания Samsung готовит очередную новинку и это не очередной смартфон. По сообщению источника — это будут беспроводные наушники Galaxy Buds Pro с поддержкой функции активного шумоподавления, а также ярким дизайном. Первые фотографии новинки мы с вами можем посмотреть уже сегодня.
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Фотографии с водяным знаком опубликовал на новой платформе Voice известный блогер Эван Блэсс, у которого имеется многолетний стаж публикации инсайдерской информации.
На фотографиях наушники изображены в фиолетовом цвете, а на корпусе имеется надпись Sound by AKG, это означает, что динамики, которые используются в наушниках, от известного мирового бренда.
Новинка от Samsung получит яркий запоминающийся дизайн, систему активного шумоподавления, удобную конструкцию и отличный функционал. Наушники смогут похвастаться своей автономностью, емкость встроенного аккумулятора 500 мАч.
По предварительным данным наушники поступят в продажу уже в первом квартале 2021 года. Пока неизвестно, сколько будет стоить новинка.
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