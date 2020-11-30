Популярные инструменты с AliExpress для домашнего мастера: мультитул, шуруповерт, набор отверток
Электродрель DEKO
Полезный электроинструмент от проверенного производителя. Мощность 400 Вт. Благодаря малому весу ею удобно работать как над головой, так и на вытянутых руках. Вес составляет 1,2 кг. Скорость холостого хода: 1350 об./мин.
Цена: US $28.13 - 69.35
Набор магнитных бит
Качественный набор магнитных бит пригодится каждому домашнему мастеру. В набор входит 5 бит. С такими битами очень удобно работать, благодаря магниту саморезы притягиваются и даже при сильной встряске остаются на месте.
Цена: US $3.30 / набор
Набор отверток
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Хороший набор от WORKPRO, в который входит большой набор инструментов, таких как: крупногабаритные отвертки, отвертка с возможностью смен бит, более 40 бит. Все инструменты хранятся в удобном пластиковом кейсе.
Цена: US $20.79 - 31.19
Мультитул NexTool
Отличный инструмент пригодится для проведения различных ремонтно-строительных работ. Благодаря компактным габаритам его удобно носить с собой. Изготовлен из прочной стали. Имеет массу положительных отзывов и высокий рейтинг.
Цена: US $29.25
Тестер напряжения
Необходимый инструмент для каждого домашнего электрика. С его помощью мастер сможет проверить напряжение, достаточно поднести ручку к высоковольтному проводу. Имеет хорошее качество и массу положительных отзывов от простых пользователей.
Цена: US $4.97
Ступенчатое сверло
Ступенчатое сверло способно заменить целый набор сверл. Подходит для сверления отверстий в металле, пластике, дереве и т.д. Для более удобного использования имеет нумерацию. Изготовлено из стали.
Цена: US $1.43 - 2.60
Инструмент для снятия изоляции
С помощью данного инструмента вы сможете снять изоляцию практически любого диаметра с электропровода. Работать с ним просто и удобно. Особенно если вам предстоит выполнить большой объем работ, такой инструмент станет незаменимым помощником.
Цена: US $8.80
Строительный шуруповерт WOSAI
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Во время ремонтно-строительных работ очень трудно обойтись без хорошего шуроповерта. Но цены на данный товар часто "кусаются". Поэтому рекомендую присмотреться к данной модели с массой положительных отзывов и хорошим качеством. Мощность: 230 В. Крутящий момент: 28N.m. Вес: 0,95 кг.
Цена: US $20.00 - 67.12
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