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Финансовый гигант с Уолл-стрит инвестирует $500 млн в криптовалюту

Guggenheim Partners может примкнуть к гигантам Wall Street, направивщим капитал на покупку криптовалюты в текущем году.
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Начиная с мая месяца текущего года интерес крупных инвесторов к рынку криптовалют значительно вырос. Наибольшая активность наблюдалась в июне-августе текущего года. Они быстрыми темпами скупали криптовалюту. Однако, особое внимание инвесторов привлекал и привлекает Биткоин. 

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Как стало известно, компания Guggenheim Partners, в распоряжении которой находится активы общей стоимостью около 200 млрд долларов, не стала исключением и в ближайшее время планирует вложить значительную часть своих активов в криптовалюту. Данная компания занимается инвестированием уже не один год, однако покупкой криптовалюты она заинтересовалась впервые.  

Согласно официальным данным 10% активов, которые компания собирается инвестировать в криптовалюту, будут взяты с одного из своих подразделений Macro Opportunities Fund в Grayscale Bitcoin Trust.

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По оценкам экспертов, общая стоимость активов, которыми владеет данное подразделение, составляет около 5$ млрд. Если планы компании не изменятся, то размер инвестиций в криптовалюту составит 500$ млн

На данный момент компания не рассматривает других инвестиций. 

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