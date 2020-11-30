Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Начиная с мая месяца текущего года интерес крупных инвесторов к рынку криптовалют значительно вырос. Наибольшая активность наблюдалась в июне-августе текущего года. Они быстрыми темпами скупали криптовалюту. Однако, особое внимание инвесторов привлекал и привлекает Биткоин.

реклама

Как стало известно, компания Guggenheim Partners, в распоряжении которой находится активы общей стоимостью около 200 млрд долларов, не стала исключением и в ближайшее время планирует вложить значительную часть своих активов в криптовалюту. Данная компания занимается инвестированием уже не один год, однако покупкой криптовалюты она заинтересовалась впервые.

Согласно официальным данным 10% активов, которые компания собирается инвестировать в криптовалюту, будут взяты с одного из своих подразделений Macro Opportunities Fund в Grayscale Bitcoin Trust.

анонсы и реклама Все новейшие RYZEN 5ххх в XPERT.RU RTX 3070 - дефицит кончился и цены пошли вниз Ryzen 5 5600X в Регарде Скидки 70% - Черная пятница в Ситилинке Слив RTX 2080 S - cамая низкая цена за все время -40% на HDD Fujitsu в Регарде Ryzen 7 5800X для сборки компа в Регарде

По оценкам экспертов, общая стоимость активов, которыми владеет данное подразделение, составляет около 5$ млрд. Если планы компании не изменятся, то размер инвестиций в криптовалюту составит 500$ млн

На данный момент компания не рассматривает других инвестиций.

реклама



