Популярные инструменты с AliExpress для домашнего мастера: нутромер, холодная сварка, складной нож
Маленькие отвертки
Компактные отвертки подходят для работы в труднодоступных местах. Имеет твердый наконечник и приемлемую цену. Такие отвертки не займут много места для хранения в вашей мастерской.
Цена: US $0.32 - 0.40
Прибор для резки картона
Такой прибор однозначно пригодится в хозяйстве. С его помощью вы сможете аккуратно разрезать гипсокартон и т.п. Оснащен рулеткой и сменными лезвиями. Имеет массу заказов и положительных отзывов.
Цена: US $21.50
Складной нож
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Складной строительный нож со сменными лезвиями. Рукоятка деревянная, лезвие из нержавеющей стали. Подходит для резки различных материалов, таких как: ковролин, гипсокартон, пластик и т.д.
Цена: US $9.99 - 12.49
Инструмент для установки люверсов
Интересный инструмент, предназначенный для установки люверсов. На странице продавца представлены размеры от 3 до 12 мм. Такой инструмент поможет установить люверсы в тонком пластике, виниловой ткани и т.д.
Цена: US $1.91 - 4.55
Комплект 2 в 1 для работы с силиконом
Идеальный инструмент для работы с герметиком. Состоит из двух частей: первый предназначен для удаления герметика, второй поможет сформировать аккуратный шов.
Цена: US $0.89 - 2.81
Пружинные зажимы
Популярный инструмент, который пригодится при склейке или резке двух предметов. Есть быстрая доставка со склада РФ. Изготовлен из качественного пластика. Оснащен пружиной хорошей мощности.
Цена: US $0.95 - 2.10
Холодная сварка
С помощью холодной сварки вы сможете прочно соединить различные изделия из черных или цветных металлов, а также восстановить утраченные элементы конструкции. Цена: US $4.52
Складная пила
Складная пила из высокопрочной стали станет незаменимой вещью в любом хозяйстве. В сложенном вине не занимает много места как в мастерской, так и в вашем рюкзаке. Подойдет для заготовки кольев, обрезки дерева и т.д.
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Цена: US $7.53 - 26.37
Нутромер
Оригинальный инструмент, с помощью которого вы сможете измерить расстояние между двумя противоположными поверхностями. Точность измерения составляет 0,01 мм.
Цена: US $18.57
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