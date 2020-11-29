Компактные отвертки подходят для работы в труднодоступных местах. Имеет твердый наконечник и приемлемую цену. Такие отвертки не займут много места для хранения в вашей мастерской.

Цена: US $0.32 - 0.40

Такой прибор однозначно пригодится в хозяйстве. С его помощью вы сможете аккуратно разрезать гипсокартон и т.п. Оснащен рулеткой и сменными лезвиями. Имеет массу заказов и положительных отзывов.

Цена: US $21.50

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Складной строительный нож со сменными лезвиями. Рукоятка деревянная, лезвие из нержавеющей стали. Подходит для резки различных материалов, таких как: ковролин, гипсокартон, пластик и т.д.

Цена: US $9.99 - 12.49

Интересный инструмент, предназначенный для установки люверсов. На странице продавца представлены размеры от 3 до 12 мм. Такой инструмент поможет установить люверсы в тонком пластике, виниловой ткани и т.д.

Цена: US $1.91 - 4.55

Идеальный инструмент для работы с герметиком. Состоит из двух частей: первый предназначен для удаления герметика, второй поможет сформировать аккуратный шов.

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Цена: US $0.89 - 2.81

Популярный инструмент, который пригодится при склейке или резке двух предметов. Есть быстрая доставка со склада РФ. Изготовлен из качественного пластика. Оснащен пружиной хорошей мощности.

Цена: US $0.95 - 2.10

С помощью холодной сварки вы сможете прочно соединить различные изделия из черных или цветных металлов, а также восстановить утраченные элементы конструкции. Цена: US $4.52

Складная пила из высокопрочной стали станет незаменимой вещью в любом хозяйстве. В сложенном вине не занимает много места как в мастерской, так и в вашем рюкзаке. Подойдет для заготовки кольев, обрезки дерева и т.д.

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Цена: US $7.53 - 26.37

Оригинальный инструмент, с помощью которого вы сможете измерить расстояние между двумя противоположными поверхностями. Точность измерения составляет 0,01 мм.

Цена: US $18.57

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