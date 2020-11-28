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Власти Китая продадут $4 млрд конфискованной криптовалюты

Конфискованная цифровая валюта будет реализована в соответствии с законом, а вырученные средства будут переданы в государственную казну
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Как стало известно, Китай в ближайшее время планирует продать на рынке конфискованную криптовалюту, общая стоимость которой составляет 4,2 млрд. долларов. Данная валюта была изъята у финансовой пирамиды PlusToken в ходе масштабного расследования. Как повлияет это на курс криптовалют, в настоящий момент неизвестно.

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Все вырученные средства от продажи власти Китая планируют перенаправить в казну страны.  

На сегодняшний день не уточняется, когда власти планируют продать криптовалюту.

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Под видом обычного криптовалютного кошелька пирамида работала с весны 2018 года Она привлекала инвесторов благодаря известной реферальной программе. И была достаточно успешной в своей деятельности. За весь период работы PlusToken удалось заинтересовать более трех миллионов человек.

По оценке суда общая стоимость активов пользователей данного криптакошелька составила более 11 млрд. долларов.

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Правохранительные органы в конце лета 2019 года задержали 27 человек, которых подозревали в создании финансовой пирамиды. После было задержано еще 82 человека. Ущерб от деятельности финансовой пирамиды оценили в 5,8 млрд долларов. 

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Zmax
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вернуть деньги вкладчикам? да ну нафиг? все себе , все в казну!
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