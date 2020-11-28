Первый в нашем списке — лидер продаж на АлиЭкспресс строительный фен мощностью 2000 Вт. Сейчас на него действует отличная скидка. В комплекте идет 4 насадки. Есть 2 режима работы. Поставляется со склада РФ.

Цена: US $17.74 - 40.71

Хороший инструмент, поможет быстро и качественно выполнить работы по резке гипсокартона и других материалов. Имеет компактные габариты. Для использования не требует специальных знаний.

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Цена: US $4.40 - 26.27

Еще один полезный инструмент для домашнего мастера — мощный перфоратор с большим количеством положительных отзывов и быстрой доставкой со склада РФ. Мощность 800 Вт. Вес: 5 кг.

Цена: US $56.31 - 100.82

Полезный товар по минимальной цене, который должен быть у каждого. С его помощью мастер сможет устранить протечку. Подойдет для временного решения проблемы.

Цена: US $3.93 - 4.49

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Популярный набор магнитных бит. Изготовлены из закаленной стали высокого качества. Оснащены магнитом, который надежно фиксирует саморез или шуруп в процессе работы. В наборе 5 бит.

Цена: US $3.22 / набор

Полезный инструмент, инструмент, который должен быть дома у каждого — сантехнический ключ с длинной противоскользящей ручкой и уровнем. Имеет хорошее качество и адекватную цену.

Цена: US $7.85

Один из самых нужных инструментов, который должен быть у каждого мастера. На странице продавца представлено несколько моделей на: 12, 16 и 20 вольт. Есть индикатор заряда и подсветка рабочей зоны, а также быстрая доставка со склада РФ.

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Цена: US $18.57 - 62.32

Гель поможет быстро отремонтировать кожаные, виниловые изделия. Он эффективно скрывает трещины и различные царапины. Имеет массу положительных отзывов и высокий рейтинг.

Цена: US $0.45 - 1.27

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