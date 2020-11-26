Универсальный строительный нож со сменными лезвиями. Нож очень удобный и отлично лежит в руке. Подойдет для резки различных материалов, например, бумаги, гипсокартона и т.д. Имеет хорошее качество.

Цена: US $8.99 - 12.99

Необходимый инструмент для каждого домашнего мастера. Будет полезен при строительных работах. Такой инструмент подойдет для разных работ по металлу, дереву и т.д. Имеет высокий рейтинг и массу положительных отзывов.

Цена: US $2.01 - 4.26

реклама

Универсальный инструмент, который должен быть у каждого домашнего мастера. Позволяет проводить замеры как внутренних, так и наружных размеров предмета. Оснащен небольшим LED экраном, на который выводятся данные произведенных измерений.

Цена: US $11.75 - 13.35

Популярный инструмент с хорошими характеристиками. Имеет компактные габариты и малый вес. Таким инструментом удобно работать как на вытянутых руках, так и над головой. Поставляется с двумя аккумуляторами. Крутящий момент 48 Нм.

Цена: US $46.18 - 61.32

Компактная отвертка с прозрачным барабаном, в котором находится 6 бит. Смена бит производится за несколько секунд. Данный инструмент станет незаменимым помощником для любого домашнего мастера.

анонсы и реклама Ryzen 7 5800X для сборки компа в Регарде Цена супергарнитуры XPG Precog снижена по промокоду XPG10 Цена RTX 3090 пошла вниз несмотря на падение рубля Топовые мех клавы в 4Frag по промокоду XPG10 Куча RTX 3090 в Compeo.ru

Цена: US $6.16

Многофункциональный инструмент из прочной стали, с помощью которого вы сможете пилить, резать, использовать как отвертку и т.д. Мультитул может похвастаться наличием сразу 15 инструментов. Имеет хорошее качество и прослужит не один год.

Цена: US $12.21 - 14.09

Такие кусачки-бокорезы должны быть у каждого домашнего мастера. С их помощью мастер сможет разрезать провод диаметром 1 мм, а также они могут резать металл, пластмассу и т.д.

Цена: US $2.57

реклама

С помощью данного молотка мастер сможет выполнить работу намного быстрее и качественнее. Носик молотка имеет форму гвоздодера, а ударная часть круглая. На рукоятке резиновые накладки для удобного хвата.

Цена: US $17.10 - 21.58









Друзья, не забываем подписываться на телеграм канал, где вы сможете найти много новых и интересных товаров!



