Популярные инструменты с AliExpress, которые пригодятся каждому домашнему мастеру
Строительный нож
Универсальный строительный нож со сменными лезвиями. Нож очень удобный и отлично лежит в руке. Подойдет для резки различных материалов, например, бумаги, гипсокартона и т.д. Имеет хорошее качество.
Цена: US $8.99 - 12.99
Ручная пила
Необходимый инструмент для каждого домашнего мастера. Будет полезен при строительных работах. Такой инструмент подойдет для разных работ по металлу, дереву и т.д. Имеет высокий рейтинг и массу положительных отзывов.
Цена: US $2.01 - 4.26
Цифровой штангенциркуль
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Универсальный инструмент, который должен быть у каждого домашнего мастера. Позволяет проводить замеры как внутренних, так и наружных размеров предмета. Оснащен небольшим LED экраном, на который выводятся данные произведенных измерений.
Цена: US $11.75 - 13.35
Беспроводная дрель-шуруповерт
Популярный инструмент с хорошими характеристиками. Имеет компактные габариты и малый вес. Таким инструментом удобно работать как на вытянутых руках, так и над головой. Поставляется с двумя аккумуляторами. Крутящий момент 48 Нм.
Цена: US $46.18 - 61.32
Отвертка-револьвер
Компактная отвертка с прозрачным барабаном, в котором находится 6 бит. Смена бит производится за несколько секунд. Данный инструмент станет незаменимым помощником для любого домашнего мастера.
Цена: US $6.16
Мультитул Workpro
Многофункциональный инструмент из прочной стали, с помощью которого вы сможете пилить, резать, использовать как отвертку и т.д. Мультитул может похвастаться наличием сразу 15 инструментов. Имеет хорошее качество и прослужит не один год.
Цена: US $12.21 - 14.09
Кусачки-бокорезы
Такие кусачки-бокорезы должны быть у каждого домашнего мастера. С их помощью мастер сможет разрезать провод диаметром 1 мм, а также они могут резать металл, пластмассу и т.д.
Цена: US $2.57
Молоток-гвоздодер
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С помощью данного молотка мастер сможет выполнить работу намного быстрее и качественнее. Носик молотка имеет форму гвоздодера, а ударная часть круглая. На рукоятке резиновые накладки для удобного хвата.
Цена: US $17.10 - 21.58
Черная пятница уже наступила
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