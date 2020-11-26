Недорогие новогодние товары с Aliexpress для создания праздничного настроения
Кружка-елка
Оригинальная кружка-елка, внутренняя часть которой стилизована под настоящую новогоднюю елку. Смотрится очень оригинально. Ее объем составляет 300 мл. Благодаря воздушной прослойке между слоями отлично держит тепло. Цена: US $11.43 - 12.38
Светодиодная гирлянда-сеть
Популярная гирлянда-сеть поможет вам украсить ваш дом и создать праздничное настроение. Такой гирляндой можно украсить как елку, так и стену, окно или любой другой уголок вашего дома. Гирлянда имеет хорошее качество и несколько режимов свечения.
Цена: US $7.33 - 46.62
Лазерный проектор
Интересное устройство c потрясающими световыми эффектами. Идеально подойдет для создания праздничной атмосферы. В комплекте идет пульт ДУ. Емкость встроенного аккумулятора 4400 мАч, этого достаточно для работы на протяжении 6 часов.
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Цена: US $20.12 - 26.83
Светодиодная гирлянда-штора
Еще один вариант гирлянды с несколькими режимами свечения. На странице продавца представлены различные варианты дизайна гирлянд: со снежинками, оленями, звездами и т.д. Длина 3 метра.
Цена: US $5.53 - 21.20
Новогодние наклейки
Большой выбор новогодних наклеек хорошего качества. Они быстро и легко наклеиваются на любые ровные поверхности: стены, окна, двери, кафельную плитку, обои, стекла и т.д. При необходимости удобно снимаются.
Цена: US $2.31 - 3.47
Светящиеся в темноте флуоресцентные снежинки
Флуоресцентными снежинками можно украсить потолок и стены. Они будут излучать мягкий свет на протяжении всей ночи, для этого им достаточно побыть на свету пару часов.
Цена: US $1.49
Гирлянда Дед Мороз
Интересная новогодняя гирлянда с фигурками в виде Деда Мороза. Ее не нужно подключать к сети, питается от трех батареек АА. На гирлянде 20 фигурок. На странице продавца представлены гирлянды и с другими фигурками.
Цена: US $2.37
Шапка со светодиодной подсветкой
Новогодняя шапка с интересной светодиодной подсветкой. Такая шапка отлично подойдет для праздничных прогулок. На странице продавца представлено несколько вариантов на выбор.
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Цена: US $1.16 - 9.14
Черная пятница уже наступила
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