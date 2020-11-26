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Недорогие новогодние товары с Aliexpress для создания праздничного настроения

Оригинальная подборка новых необычных, полезных и оригинальных товаров, которые были найдены на просторах торговой интернет-площадки AliExpress. Присоединяйтесь!
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Кружка-елка

Оригинальная кружка-елка, внутренняя часть которой стилизована под настоящую новогоднюю елку. Смотрится очень оригинально. Ее объем составляет 300 мл. Благодаря воздушной прослойке между слоями отлично держит тепло.  Цена: US $11.43 - 12.38

Светодиодная гирлянда-сеть

Популярная гирлянда-сеть поможет вам украсить ваш дом и создать праздничное настроение. Такой гирляндой можно украсить как елку, так и стену, окно или любой другой уголок вашего дома. Гирлянда имеет хорошее качество и несколько режимов свечения. 

Цена: US $7.33 - 46.62

Лазерный проектор 

Интересное устройство c потрясающими световыми эффектами. Идеально подойдет для создания праздничной атмосферы. В комплекте идет пульт ДУ. Емкость встроенного аккумулятора 4400 мАч, этого достаточно для работы на протяжении 6 часов. 

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Цена: US $20.12 - 26.83

Светодиодная гирлянда-штора 

Еще один вариант гирлянды с несколькими режимами свечения. На странице продавца представлены различные варианты дизайна гирлянд: со снежинками, оленями, звездами и т.д. Длина 3 метра. 

Цена: US $5.53 - 21.20

Новогодние наклейки 

Большой выбор новогодних наклеек хорошего качества. Они быстро и легко наклеиваются на любые ровные поверхности: стены, окна, двери, кафельную плитку, обои, стекла и т.д. При необходимости удобно снимаются.

Цена: US $2.31 - 3.47

Светящиеся в темноте флуоресцентные снежинки

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Флуоресцентными снежинками можно украсить потолок и стены. Они будут излучать мягкий свет на протяжении всей ночи, для этого им достаточно побыть на свету пару часов. 

Цена: US $1.49

Гирлянда Дед Мороз

Интересная новогодняя гирлянда с фигурками в виде Деда Мороза. Ее не нужно подключать к сети, питается от трех батареек АА. На гирлянде 20 фигурок. На странице продавца представлены гирлянды и с другими фигурками.

Цена: US $2.37

Шапка со светодиодной подсветкой

Новогодняя шапка с интересной светодиодной подсветкой. Такая шапка отлично подойдет для праздничных прогулок. На странице продавца представлено несколько вариантов на выбор. 

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Цена: US $1.16 - 9.14


Черная пятница уже наступила 

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