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Открытые медиа со ссылкой на материалы сайта госзакупки сообщают, что московская мэрия планирует создать для каждого гражданина детальный цифровой профиль, в котором будет указана практически вся информация гражданина. По заявлению Эдуарда Лысенко, главы московского департамента информационных технологий, новая система, по его мнению, не посягнет на тайну частной жизни.

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Однако, как будет это на самом деле, никто не знает. В личном профиле каждого пользователя будет достаточно много личной информации, например, будет указана подробная информация, какими услугами пользуется, все его задолженности, штрафы и т.д.

Также будет детальный анализ об интернет активности, с каких точек доступа Wi-Fi пользователь заходил в интернет и от какого оператора сотовой связи. Будут отслеживаться медицинские нарушения и территориальные запреты. А также будет доступен подробный отчет о ранее пройденных соцопросах.

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В документе указано, что система будет оценивать "лояльность" гражданина. Но, что они имеют в виду под "лояльностью", не уточняется.

У многих экспертов есть большое недоверие к новой системе и они высказывают свои опасения. По их мнению, эта система — настоящая система слежки. И если она заработает, то ничем хорошим это не закончится для обычных граждан. Также существует большая вероятность, что всю подробную информацию о каждом гражданине с системы вскоре можно будет просто купить на черном рынке. При таком подходе выиграть от внедрения данной системы могут только чиновники.

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