8 популярных SSD накопителей объемом от 32 Гб до 2 Тб с АлиЭкспресс по самой выгодной цене
Torosus
Компактный внешний накопитель хорошего качества. Благодаря компактным габаритам его удобно носить с собой. Скорость чтения и записи соответствует заявленной производителем. Объем памяти от 120 ГБ до 2ТБ.
Цена: US $27.81 - 199.99
Mengmi Extreme
Хороший SSD, который поставляется не только со склада из Китая, но также и из России. Подходит для ультрабуков. Имеет 7 мм форм-фактор. На странице продавца вы найдете два варианта объема памяти: 480 Гб и 960 Гб.
Цена: US $49.14
WD Blue
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Данная модель SSD имеет минимальный вес, который составляет 40 г. Несмотря на то, что корпус пластиковый, конструкция достаточно надежная. Что хочется отметить, SSD имеет оптимальную скорость работы. Скорость чтения 560MB, записи - 530MB/s.
Цена: US $49.35
Orico
Данная модель SSD имеет хорошие характеристики и подойдет как для компьютера, так и для ноутбука. Имеет пятилетнюю гарантию. Корпус выполнен из алюминиевого сплава. Скорость чтения 560MB, записи - 520MB/s. На странице продавца вы сможете выбрать объем памяти от 128 Гб до 1Тб.
Цена: US $24.87 - 105.53
Kingchuxing
Бюджетная модель SSD с высоким рейтингом и хорошими характеристиками. Качество сборки на высоком уровне. При работе не создает шума. Поддерживает любые операционные системы. Объем памяти от 32ГБ до 2Тб.
Цена: US $11.43 - 180.36
Netac
SSD от проверенного производителя с отличным соотношением цены и качества. Поставляется в фирменной коробке. Интерфейс SATAIII. Работает практически бесшумно и имеет низкое энергопотребление. Скорость чтения и записи соответствует заявленной производителем. Покупатели отмечают в своих комментариях надежность данного товара.
Цена: US $11.43 - 180.36
KingSpec
SSD диск имеет одну из самых широких модификаций на торговой площадке АлиЭкспресс. Скорость чтения и записи соответствует заявленной. Также стоит упомянуть, чем больше объем памяти у SSD, тем больше скорость чтения и записи вы получите. Цвет корпуса вы сможете выбрать на ваш вкус. На странице продавца представлено несколько вариантов объема памяти от 64 Гб до 1 Тб.
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Цена: US $13.28 - 181.17
Kingston
SSD диск с фирменной гарантией 3 года. Имеет стильный дизайн и хорошее качество сборки. Работает SSD при экстремальных температурах. Скорость записи и чтения соответствует заявленной. Официальная гарантия 3 года. Есть быстрая доставка из РФ.
Цена: US $23.00 - 117.13
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