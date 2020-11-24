Биткоин вырос в 5 раз с марта, а Etherium в 7 раз
Весь рынок криптовалют показал существенный рост в 2020 году. Многие монеты во главе с Биткоином подорожали в несколько раз.
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В марте этого года из-за пандемии коронавируса рынок криптовалют существенно упал. Однако вскоре он показал лучшие результаты, чем фондовый рынок, который также переживал стремительное падение из-за пандемии.
В марте этого года стоимость главной криптовалюты (Биткоина) составляла 3,8 тыс. долларов. Хотя до пандемии в феврале 2020 года его стоимость составляла более 10 тыс.долларов. В настоящий момент стоимость Биткоина выросла и составляет более 19 тыс.долларов. В рублях это около 420%. Для того чтобы в этом году вы могли заработать 1 млн рублей, вам нужно было вложить в Биткоинт только 240 тыс.рублей.
Еще одна монета, которая показала стремительный рост в этом году - Etherium. Его минимальная стоимость составляла всего 90 долларов в марте этого года, на данный момент цена составляет более 620 долларов. За весь период данный альткоин подорожал на 590%. Чтобы заработать на данной криптовалюте 1 млн рублей, стоило вложить в марте этого года около 170 тыс. рублей.
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